飯後來杯熱茶？醫搖頭「至少隔一小時」 素食者、女性注意
許多人喜歡喝茶，但喝錯時間、選錯種類，可能對身體造成負擔！婦產科醫師邱筱宸提醒，想從茶中獲得好處，關鍵在於掌握「時間、濃度與方式」，別讓喝茶變成「喝傷身」。
邱筱宸在臉書指出，茶含有豐富植物性營養素，如兒茶素、咖啡因、L-茶胺酸與黃酮類化合物，這些成分具有抗氧化、抗發炎、幫助放鬆與保護心血管等多重益處，長期、適量飲用，更可能降低心臟病、代謝症候群及部分癌症的風險。
不過，她也提醒，喝茶方式錯誤，反而可能造成健康風險，像是空腹喝濃茶，不僅不養生，還可能因單寧酸過高引起胃部不適，甚至影響腸胃道功能，而冷泡茶或市售瓶裝茶雖然方便，但如果含糖或加香料，其實只是變相的含糖飲料，建議選擇無糖版本，或自行泡製茶飲最安心。
不少人習慣飯後立刻來杯熱茶，認為能「刮油助消化」，但事實上，茶中的單寧酸會妨礙鐵質吸收，草酸也會影響鈣質吸收，尤其對素食者與女性影響更大，因此，最好在餐後至少間隔一小時再喝茶。
至於坊間流傳「喝茶減肥」的說法，邱筱宸指出這是誤解，雖然茶對新陳代謝有幫助，但無法直接「溶解脂肪」，減重仍需搭配飲食控制與規律運動才見效。
那麼，怎麼喝茶才算健康？她建議，一天攝取量控制在2至3杯左右，盡量選擇無糖茶飲或自泡茶葉，避免在空腹與睡前飲用，並與正餐時間錯開，才不會影響營養吸收，真正喝出健康。
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