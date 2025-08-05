尷尬癌上身超痛苦！ I人／E人「最怕遇到的9個狀況題」小心踩地雷
你是E人還是I人？會讓你渾身不自在的狀況是什麼？
以MBTI的大方向來看，這兩種極端特質各有各的地雷，而細分的16種人格也都有最怕遇到的狀況題，不論是維持友情、愛情、親情或同事情，建議大家還是小心勿踩雷，也省得尷尬癌上身，彼此都難受你說是吧？
●E人特質：熱愛互動、從社交中充電、需要回饋與存在感，最怕「被冷處理」
E人最怕遇到的9件事：
１．主動開話題卻被已讀不回／沒人回應
２．自己熱情介紹朋友，結果場面超乾
３．參加氣氛嚴肅的會議或課程
４．說笑話耍幽默卻沒人懂笑點在哪裡
５．長時間的靜坐、冥想或自修
６．被安排去做獨立作業或單人出差
７．熱情跟別人打招呼，對方卻一臉陌生或說「我們很熟嗎？」
８．排隊等候時找不到人可搭話
９．到必須保持輕聲細語的圖書館或餐廳
★ESTP最怕的狀況：
活動超冷清＋還要聽長官廢話（直接斷訊）。
★ESFP最怕的狀況：
在一個「大家都不high」的場合還得強顏歡笑。
★ENFP最怕的狀況：
被困在重複無趣的生活節奏（會自燃）。
★ENTP最怕的狀況：
被強制閉嘴還不能挑戰觀點（像封住氧氣）。
★ESTJ最怕的狀況：
被困在無組織、沒效率的團隊。
★ESFJ最怕的狀況：
被排擠／邊緣化，感覺自己不被需要。
★ENFJ最怕的狀況：
明明想幫忙卻被誤會「情緒勒索」或「干涉太多」。
★ENTJ最怕的狀況：
團隊效率超差，成員還堅信「慢慢來比較快」。
●I人特質：喜歡獨處、安靜充電、怕社交過載、厭惡突如其來的曝光
I人最怕遇到的9件事：
１．公開場合被「臨時點名」自我介紹或上台發言
２．朋友突然帶一大票陌生人來聚會
３．聊天時被迫加入語音通話／視訊
４．被tag在自己完全不想公開的貼文
５．公司強迫參加團康活動或破冰遊戲
６．在電梯裡遇到不熟的同事閒聊超過3層樓
７．需頻繁應酬互動的餐敘、婚禮、派對
８．長時間與別人同處一個空間（密閉辦公室、共居空間）
９．成為驚喜生日派對的主角
★ISTJ最怕的狀況：
別人說「不用那麼嚴格啦」還堅持亂來。
★ISFJ最怕的狀況：
為大家做到爆肝，卻被說「你只是想討好吧」。
★INFJ最怕的狀況：
別人說他們「想太多」、「太敏感」。
★INTJ最怕的狀況：
被不專業的主管指揮，還不能反駁（內傷到想辭職）。
★ISTP最怕的狀況：
無聊流程、瑣事超多、被限縮自由。
★ISFP最怕的狀況：
創意被否定，還被逼著照SOP做死板的事。
★INFP最怕的狀況：
被要求放棄原則、妥協價值觀去迎合體制。
★INTP最怕的狀況：
明明還在思考就被逼著「快點做決定」。
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