明明都是香油但售價從59元到259元差在哪？ 營養師揭正解

香油是家中必備調味料，但市售的香油，從59元到259元都有，價差相當大。對此，營養師林世航解釋，價格差異從「成分標示」就看得出來，通常較貴的香油，都是純正100％芝麻油。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

林世航在臉書表示，從成分標示就看得出來香油價格的差異，比較便宜的香油，大多都是「稀釋」過的，用沙拉油加上芝麻油，而較貴的香油，幾乎都是純正100%芝麻油。此外，如果是冷壓香油，通常價格也會到200多元，猜測是因為冷壓技術，讓出油率相對低、產線產能也比傳統榨油低，墊高成本所致。

林世航提到，並非不用100%的芝麻油就代表偷工減料，而是做出市場區隔，想買100%芝麻油，就得要付更多錢，反之，若沒那麼多預算，仍可用便宜一點價格，獲得部分香油的風味與香氣，只要有誠實標示成分，就不是偷工減料，橄欖油也是一樣意思。

貼文一出後，不少網友都表示「以前不會分，第一次買到韓國的香油，覺得好香、好濃就回不去了，後來才知道最早買比較便宜的都是混合的」、「我看到成份有加大豆油，再便宜都不買」、「一分錢一分貨，我為了省錢已經在家不用香油」。