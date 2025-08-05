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病人篩出B肝未就醫「罹肝癌才知出大事」 醫籲關注篩檢追陽率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
秀傳醫療體系副總裁、肝膽胃腸科主治醫師牟聯瑞（右二）說，臨床上許多肝癌病人都是B肝病人，有些人即使被篩出罹患B肝，也未至腸胃科就醫，待肝炎演變持癌症，身體不適就醫時，已是肝癌晚期。圖／厚生會提供
秀傳醫療體系副總裁、肝膽胃腸科主治醫師牟聯瑞（右二）說，臨床上許多肝癌病人都是B肝病人，有些人即使被篩出罹患B肝，也未至腸胃科就醫，待肝炎演變持癌症，身體不適就醫時，已是肝癌晚期。圖／厚生會提供

我國C型肝炎已接近消除，但B型肝炎致死率仍高達每10萬人19.26人。秀傳醫療體系副總裁、肝膽胃腸科主治醫師牟联瑞說，臨床許多肝癌病人都有B肝，有些人即使被篩出罹患B肝，也未至腸胃科就醫，待演變成癌症，身體不適就醫時，已是晚期；非腸胃科科別的醫師篩出肝炎，未必要求病人轉診就醫，導致篩檢陽性病患追蹤率低（追陽率），是肝炎防治一大阻力。

為擴大成人健檢B、C肝炎篩檢效率，衛福部國健署近年放寬篩檢資格，只要持有醫師執業登記，不分專科任何醫師都可為民眾篩檢，同時提高誘因，篩檢費用從每人次約2百元，提升至4百餘元。牟联瑞說，受獎勵影響，不少診所積極投入肝炎篩檢，但篩出B肝陽性後，非內科系醫師恐不知如何解讀報告，也未積極轉介病人給腸胃科處置。

牟联瑞表示，臨床上遇過不少病人，檢視其篩檢紀錄，曾被篩出B肝陽性，卻不能進入醫療端接受進一步評估，罹患肝癌後才發現問題已大，就連在醫院內接受檢查的民眾，若不是在腸胃內科篩檢，即使篩出B肝，往往需靠個管師不斷叮嚀，「抓住病人轉至肝膽腸胃科就醫」，才有機會獲得完整治療。

牟聯瑞指出，成人健檢數據需上傳系統，建議衛福部國健署根據資料分析，病人篩出陽性後是否有穩定就醫，並提供篩檢醫師轉介病人的誘因，給予一定獎勵，避免醫師指篩出病人，卻未積極轉介。此外，也有民眾認為「原本沒事，一篩就得癌症」，因此不願接受篩檢，估計2至3成民眾一輩子沒接受肝癌篩檢，觀念必須改善。

台大醫院副院長、台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏建議，為強化B型肝炎風險預估，可在成人健檢項目中，增加「血小板數量檢查」，結合既有的肝功能指數ALT、AST、病人年齡這4項數值，可得到「FIB-4」數據，數字愈高表示肝纖維化風險愈高，可透過衛福部健保署健康存摺，推播警示向民眾示警，提醒盡快至醫療院所，接受超音波檢查或病毒量檢查，降低罹患肝癌、肝硬化風險。

肝癌 醫師 B型肝炎

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