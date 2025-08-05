把握台灣芒果產季 農糧署曝挑選3口訣：新鮮、品質佳
每年4月開始，就是台灣各式芒果的產季，一直持續至10月，想吃今年的芒果可得把握剩下的時機。對此，農糧署在臉書分享3大挑選口訣，幫助民眾挑到新鮮、品質佳的芒果。
農糧署在臉書粉專「鮮享農YA」表示，台灣芒果的產期，最早由土芒果開始，接著是風味濃郁的愛文、果型碩大的金煌、玉文，品種繁多且各具特色。而在挑選芒果時，可掌握3個口訣，第一是色澤鮮麗「帶果粉」；第二是果形飽滿「底圓滑」；第三是近聞時帶「有清香」，代表芒果新鮮且品質佳。
農糧署補充，因為芒果屬於「後熟型」的熱帶水果，若果皮尚帶果粉且手感硬，建議先以常溫靜置2天，待果皮轉油亮、出現果香後，代表芒果已轉成熟，這時可立即品嚐，若沒有馬上要食用，建議用報紙包裹後，盡速放入冰箱冷藏。
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