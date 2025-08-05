沒時間運動？營養師：「這運動」每日15分鐘 降低20%死亡率
現代人工作忙碌，很難經常排出時間運動。近日，有營養師建議，如果時間不夠多，不妨試試每日快走15分鐘，有助降低20%的死亡率，效果更勝慢走3小時。
營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」PO文指出，由於低收入群體較容易有飲食狀況不佳、抽菸及喝酒等不良生活習慣，導致有較高的慢性病風險。因此，美國預防醫學雜誌（American Journal of Preventive Medicine）特別針對79,856位低收入民眾進行研究調查，結果顯示，每天至少快走15分鐘，將能降低20%的死亡率，其中又以心血管疾病的死亡率最明顯，效果遠高於慢走3小時。
研究團隊指出，快走有益心血管健康，可能原因有三點：
1. 提高心臟收縮效率：
身為有氧運動，快走將提升每次心臟收縮時，血液及氧氣的輸出量，讓心臟收縮效率更好，心血管更健康。
2. 改善心血管風險因子：
規律的快走將有效降低體重、改善體組成（增加肌肉比例、降低脂肪比例），減少肥胖相關危險因子，例如高血脂及高血壓。
3.便於執行：
相較於跳躍跟快跑，快走的衝擊性較低，各個年齡層都能輕鬆上手、規律進行，以達到長期效果。
科提斯也在最後呼籲，最好的運動就是自己喜歡、可以長期執行的運動。快走不僅能節省時間，又不像慢跑、打籃球等衝擊性較高，建議民眾嘗試看看。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言