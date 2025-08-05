快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

沒時間運動？營養師：「這運動」每日15分鐘 降低20%死亡率

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議，如果時間不夠多，不妨試試每日快走15分鐘。示意圖／Ingimage
營養師建議，如果時間不夠多，不妨試試每日快走15分鐘。示意圖／Ingimage

現代人工作忙碌，很難經常排出時間運動。近日，有營養師建議，如果時間不夠多，不妨試試每日快走15分鐘，有助降低20%的死亡率，效果更勝慢走3小時。

營養師科提斯在臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」PO文指出，由於低收入群體較容易有飲食狀況不佳、抽菸及喝酒等不良生活習慣，導致有較高的慢性病風險。因此，美國預防醫學雜誌（American Journal of Preventive Medicine）特別針對79,856位低收入民眾進行研究調查，結果顯示，每天至少快走15分鐘，將能降低20%的死亡率，其中又以心血管疾病的死亡率最明顯，效果遠高於慢走3小時。

研究團隊指出，快走有益心血管健康，可能原因有三點：

1. 提高心臟收縮效率：

身為有氧運動，快走將提升每次心臟收縮時，血液及氧氣的輸出量，讓心臟收縮效率更好，心血管更健康。

2. 改善心血管風險因子：

規律的快走將有效降低體重、改善體組成（增加肌肉比例、降低脂肪比例），減少肥胖相關危險因子，例如高血脂及高血壓。

3.便於執行：

相較於跳躍跟快跑，快走的衝擊性較低，各個年齡層都能輕鬆上手、規律進行，以達到長期效果。

科提斯也在最後呼籲，最好的運動就是自己喜歡、可以長期執行的運動。快走不僅能節省時間，又不像慢跑、打籃球等衝擊性較高，建議民眾嘗試看看。

運動 體重 死亡率 營養師 心血管疾病

延伸閱讀

刷短影音一時爽 長期變「金魚腦」！醫教三方法解決

別把薑當配角！營養師揭「抗發炎3大成分」 抗老、護心、減痛全都來

嘴角歪斜、說話困難！大連男子睡前做錯一事 隔天確診面癱

住家綠地竟能抗癌？28萬人研究曝乳癌風險降9%、子宮癌降20%

相關新聞

台鐵湖口-新豐「民眾感電」雙向不通 原因曝光

台鐵今下午驚傳事故發生，台鐵湖口-新豐站間下午2時45分於唐榮平交道（K94+787）附近，疑似有民眾感電，目前雙線不通...

HPV疫苗預防五癌一病...國中男生免費接種9月上路 估9萬人受惠

HPV疫苗早期稱「子宮頸癌疫苗」，但更準確的名稱應該是人類乳突病毒（HPV）疫苗，能預防口咽癌、頭頸癌、肛門癌、子宮頸癌...

好市多台味新品登場！焢肉飯配蘿蔔湯再掀熱議 網友：是南部口味！

繼滷肉飯後，美式賣場好市多又推台味新品「焢肉飯配蘿蔔湯」組合，熱愛嚐鮮的網友已搶先試吃，直呼「根本是台南味」，肥瘦適中的...

豪雨重創中南部 公路局祭「監理權益照顧措施」

受西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重，為照顧災民權益，交通部公路局今公布監理業務權益照顧措施，若...

30多歲女子反覆頭痛、掉髮竟是梅毒侵腦 醫透露背後的驚人故事

過去幾年來，國內梅毒及淋病個案均有增加，尤其是青少年個案數持續增加。為強化我國梅毒及淋病的臨床診療品質與防治效能，衛福部...

接到行銷電話 民眾檢舉違反個資法可從重裁罰

近期適逢補習班招生旺季，屢有民眾反映頻繁接獲補習班行銷電話，對於學校行政人員處理家長及學生個人資料程序產生疑慮，教育局除每年皆會針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，定期稽核校內個人資料處理相關作業外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。