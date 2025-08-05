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台日里海交流論壇 找出漁業及生物多樣性雙贏

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
台日里海交流論壇今天在台大校友會館舉行，邀請日本學者與漁業團體代表來台，與我國漁業社群、保育組織與政策推動者面對面交流，探討海洋復育、漁村經濟轉型與地方創生等議題。記者余承翰／攝影
台日里海交流論壇今天在台大校友會館舉行，邀請日本學者與漁業團體代表來台，與我國漁業社群、保育組織與政策推動者面對面交流，探討海洋復育、漁村經濟轉型與地方創生等議題。記者余承翰／攝影

為推動台灣里海經濟，尋求漁業、再生能源、生態保育多贏的機會，環保團體今邀請日本里海學者日高健、鹿熊信一郎、福岡漁協副理事長半田孝之、博多彎海草床復育計畫大神弘太郎等人，透過這次交流可以給關注西海岸漁業永續發展的團體、漁民與學術單位一些參考。

農業部水產試驗所研究員陳均龍表示，「里海」是延續里山倡議所提出的概念，強調人與海的共生，追求海岸地區社會生態系的永續發展，希望可以找出海洋資源與生物多樣性可以永續利用的海洋管理策略。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，海洋資源日益匱乏，尤其是開發最密集的西海岸更是如此，然而海洋資源保育速度比不上破壞的速度，族群數量越來越少的白海豚就是一個指標。如果海洋資源好、漁業資源與白海豚族群就會上升，因此有需要找出可以共贏的海洋資源管理模式，台灣白海豚才有可能脫離滅絕困境，漁業與漁村文化也才能得以保留。

台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長陳秉亨表示，為了善盡減碳責任，台灣近年來推動許多離岸風電的開發案，雖然開發過程中對於海域生態有所影響，隨著離岸風電逐步完成，應該立刻整合資源進行海洋資源的復育工作，里海經濟就是一個最好的方向。

台灣再生能源推動聯盟高茹萍理事長表示，再生能源的發展初衷是希望可以減少溫室氣體，由於離岸風場與漁業的海域空間利用上有所重疊，因此，過去也有一些衝突產生。

半田孝之受訪表示，福岡市的離岸風電剛在北九州推行，根據其他已經推動的地區來看，離岸風電和漁村是可以共存共榮的，但是選址相當重要，有漁民定置網和延繩釣的漁場話就不能設置風機，福岡市西部的佐賀縣因為強硬推動離岸風電，造成當地居民強烈反對。

問及漁電共生如何能兼顧漁產和發電，半田孝之指出，日本目前在農田上架設的太陽能板能夠透光，但日本並沒有推行漁電共生，因為日本養殖漁場大多都在海上，考量風力太強才沒有推行。

日本 永續 再生能源

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