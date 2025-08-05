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睡眠不規律恐誘發172種疾病！ 醫示警：帕金森氏症、糖尿病上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
睡眠是否充足，大大影響身體健康。示意圖／ingimage
睡眠是否充足，大大影響身體健康。示意圖／ingimage

許多人認為「只要睡得久就能補回睡眠債」，但事實並非如此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，睡眠不足與作息紊亂，都會對健康造成重大威脅，不只記憶力與情緒受影響，也與心血管疾病、糖尿病，甚至帕金森氏症肝硬化及腎衰竭等172種疾病有關聯。

黃軒在臉書發文指出，睡眠不足不僅會影響大腦功能，使人變得健忘、注意力難以集中，也容易情緒波動、暴躁易怒。從生理層面來看，長期少睡會導致血壓上升、提高心臟病與中風風險，還會打亂荷爾蒙平衡，讓控制食慾的瘦素下降、飢餓素上升，進而增加暴食與肥胖機率，提升罹患第二型糖尿病的風險。

然而，黃軒強調，睡眠不規律帶來的危害，並不亞於長期睡眠不足，所謂「睡得亂」，指的是作息時間經常變動，例如周末熬夜、平日早起，這種節奏變化會引發身體的慢性發炎反應，使C反應蛋白等發炎指數長期活化，對器官造成潛在傷害。

更令人擔憂的是，最新研究顯示，睡眠節奏紊亂與高達172種疾病息息相關，尤其包括帕金森氏症、肝纖維化與急性腎衰竭等重症，顯示作息混亂可能是誘發疾病的重要因子。

黃軒呼籲，大眾應關注的不只是睡眠時數，更重要的是睡眠的「規律性」，他建議每日在固定時間上床與起床，即使假日也不宜變動太多，才能維持生理節奏穩定，守護整體健康。

睡眠 糖尿病 肝硬化 帕金森氏症

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