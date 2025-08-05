日本僅4%！我國B型肝炎死亡率近2成 專家揪原因：篩檢涵蓋率仍太低

肝病是我國國病，肝癌在我國癌症死因排名第二，國內C肝消除進入尾聲，今年底將向世界衛生組織申請認證，但B型肝炎防治牛步，導致國內B型肝炎相關死亡率高達每10萬人19.26人，遠超鄰近國家，尤其1986年以後出生民眾，新生兒時期未接種B肝疫苗，更容易罹患肝炎。立法委員、厚生會副會長陳菁徽說，我國符合資格民眾僅5成受檢，「還有一大段需要努力。」

國內推動B、C肝炎篩檢政策，且由健保給付C肝治療用藥。陳菁徽表示，據推估，國內B肝帶原者高達250萬人，病人3成不知情、7成未穩定治療，但至今成人健檢、勞工健檢及自費健檢等數據，未經妥善連結，官方無法掌握尚未被篩檢出來，進入醫療體系的帶原民眾百分比，導致B肝死亡率高於亞洲國家，接受常規藥物治療比率，嚴重落後。

立法委員、厚生會秘書長王正旭秀出數據，根據全球消除肝炎聯盟數據，我國B肝相關死亡率為每10萬人19.26人， 日本僅4.82人，新加坡6.3人，馬來西亞10.3人；確診B肝患者，接受適當治療比率，台灣28%，日本、新加坡約30%，馬來西亞高達42.72%。他表示，我國治療率遠低於世界衛生組織80%目標，盼政府透過風險預測，主動提醒民眾篩檢，並落實追蹤。

衛福部國健署副署長魏璽倫說，我國去年一年內，高達1萬1238位民眾因肝癌、肝硬化、肝炎死亡，因肝癌死亡的病人，占所有因癌症死亡患者14%，推估我國曾接受B肝篩檢者人數至少750萬人，篩檢涵蓋率達63%。成人健檢每年量能約2百萬，勞工健檢則涵蓋千萬勞工，目前勞工健檢篩檢數據尚未上傳，無法取得篩檢資料，影響數據準確性。