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日本僅4%！我國B型肝炎死亡率近2成 專家揪原因：篩檢涵蓋率仍太低

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員、厚生會副會長陳菁徽（中）說，我國符合資格民眾僅5成受檢，「還有一大段需要努力。」記者林琮恩／攝影
立法委員、厚生會副會長陳菁徽（中）說，我國符合資格民眾僅5成受檢，「還有一大段需要努力。」記者林琮恩／攝影

肝病是我國國病，肝癌在我國癌症死因排名第二，國內C肝消除進入尾聲，今年底將向世界衛生組織申請認證，但B型肝炎防治牛步，導致國內B型肝炎相關死亡率高達每10萬人19.26人，遠超鄰近國家，尤其1986年以後出生民眾，新生兒時期未接種B肝疫苗，更容易罹患肝炎。立法委員、厚生會副會長陳菁徽說，我國符合資格民眾僅5成受檢，「還有一大段需要努力。」

國內推動B、C肝炎篩檢政策，且由健保給付C肝治療用藥。陳菁徽表示，據推估，國內B肝帶原者高達250萬人，病人3成不知情、7成未穩定治療，但至今成人健檢、勞工健檢及自費健檢等數據，未經妥善連結，官方無法掌握尚未被篩檢出來，進入醫療體系的帶原民眾百分比，導致B肝死亡率高於亞洲國家，接受常規藥物治療比率，嚴重落後。

立法委員、厚生會秘書長王正旭秀出數據，根據全球消除肝炎聯盟數據，我國B肝相關死亡率為每10萬人19.26人， 日本僅4.82人，新加坡6.3人，馬來西亞10.3人；確診B肝患者，接受適當治療比率，台灣28%，日本、新加坡約30%，馬來西亞高達42.72%。他表示，我國治療率遠低於世界衛生組織80%目標，盼政府透過風險預測，主動提醒民眾篩檢，並落實追蹤。

衛福部國健署副署長魏璽倫說，我國去年一年內，高達1萬1238位民眾因肝癌、肝硬化、肝炎死亡，因肝癌死亡的病人，占所有因癌症死亡患者14%，推估我國曾接受B肝篩檢者人數至少750萬人，篩檢涵蓋率達63%。成人健檢每年量能約2百萬，勞工健檢則涵蓋千萬勞工，目前勞工健檢篩檢數據尚未上傳，無法取得篩檢資料，影響數據準確性。

衛福部健保署長石崇良說，健保署針對大家醫計畫收案對象篩檢B肝，在基層診所醫師努力下，已有7成收案民眾完成篩檢，且在健保快易通APP中，民眾可查看肝癌風險預測，以年齡、性別、肝指數、E抗原等數據綜合評估，若評估為高風險者，也可在APP中尋找參加B、C論質獎勵計劃醫院就醫評估。

立法委員、厚生會秘書長王正旭秀出數據，根據全球消除肝炎聯盟數據，我國B肝相關死亡率為每十萬人19.26人， 日本每十萬人僅4.82人，確診B肝患者，接受適當治療比率，台灣為28%，日本、新加坡約30%。記者林琮恩／攝影
立法委員、厚生會秘書長王正旭秀出數據，根據全球消除肝炎聯盟數據，我國B肝相關死亡率為每十萬人19.26人， 日本每十萬人僅4.82人，確診B肝患者，接受適當治療比率，台灣為28%，日本、新加坡約30%。記者林琮恩／攝影

健檢 死亡率 B型肝炎

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