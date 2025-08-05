長榮航空10月21日開航桃園-釜山航線 即日起盛大開賣

長榮航空（2618）10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起正式開賣，提供每日1班的飛航服務，這也是長榮航空睽違13年再度開闢韓國新航點，屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。

韓國向來是台灣民眾最喜愛的旅遊景點之一，根據韓國觀光公社統計，尤其以釜山的成長幅度最為驚人，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊，展現出釜山在台灣市場的人氣持續升溫，此次釜山航線的開闢，除可搭配現有長榮航空松山、桃園及高雄直飛首爾的航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，不管是出差或是旅遊皆能有更便利多元的選擇。