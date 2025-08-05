銳視刀高精準定位癌症剋星 童醫院率中部之先引進累計200多病例

「銳視刀」是結合放療化療共同治療的最新技術， 被稱為最新的癌症剋星，童綜合醫院去年底起採用此尖端設備的醫療機構，累計超過200位患者的治療案例，今天宣布放射治療邁入新的里程碑，強調癌症病友若能早期發現、積極治療，應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒。

57歲口腔癌第一期患者去年確診後，經手術清除癌細胞並恢復良好，去年底再發現嘴唇再出現0.5公分腫瘤，手術切除後持續追蹤，沒想到今年5月突然從左臉頰到肩頸處，長出約350立方公分的腫瘤，因腫瘤面積太大，手術風險高，因此先進行銳視刀適應性放射治療，1個半月進行了35次治療，最後腫瘤體積也縮減到200立方公分左右，後續再安排進行化療與手術，提高完整清除腫瘤的成功率。

放射腫瘤科主任醫師葉啟源表示，放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式，一個療程通常需要幾周的時間內進行多次放射線照射；在治療期間，隨著病情及每天的變化，腫瘤可能會發生位置或是大小的變化，造成治療劑量的不確定性，而這些變化需要隨著每次治療調整放射照射範圍，才能精準打擊腫瘤，保護正常器官。