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北北基桃大雷雨 每分鐘440次閃電估再持續2小時 恐出現強風冰雹
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署連續發布5起大雷雨即時訊息，警戒區域包括北北基桃。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，很瘋狂的午後雷雨，天氣風險公司的閃電監測網測到每分鐘440次閃電。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，大台北上空大雷雨炸裂中，公司的閃電監測設備觀測到每分鐘440次閃電（包含雲間加上對地）的峰值，非常有感，可能還要維持1至2小時，「大台北的朋友請注意」。
「時雨量80毫米以上出現」，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，市區出現65dBZ回波，可能會出現強陣風、冰雹，且出現非常密集之閃電訊號，預估還會持續1至2個小時。
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