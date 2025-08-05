文博會商展開跑 李遠合體台灣IP力挺原創

2025台灣文博會品牌商展今天起跑，此次不論展覽規模、國際買家與參與國數都創新高，文化部長李遠也到展區首設的「黑潮星樂園」展區，邀請買家、民眾力挺台灣IP。

文博會品牌商展今年移師台北南港展覽館，集結來自10國與地區、426家廠商、逾650家品牌與IP內容，共932個攤位；國際展商參展數較去年成長2倍，逾60名國際買家來台，預計舉辦超過360場媒合洽商。

李遠致詞引用「彼得兔」作者波特（Beatrix Potter）所述：「沒有一件事情，比心靈回到童年的狀態，更像是真實的天堂。」他表示，換句話說，如果內心能一直像個小孩，其實就在天堂，來到文博會非常興奮，如果有天不當文化部長，他就會投身去做IP。

李遠說，IP沒那麼簡單，不是只有可愛的圖，還有社會集體情緒、個性、文化及世界觀，要有非常豐富的文化作為基礎。若人們一眼看到IP就能看出是在哪些特有文化產生，那它就可以非常成功代表文創產業前進到全世界去，文化部會努力朝IP方向推行，希望台灣IP在短短時間內照亮全世界。

「黑潮星樂園展區」由文化部黑潮計畫補助台灣原創角色組成，源自去年開展的黑潮計畫「台灣圖像角色IP品牌發展徵案」，共選出34組IP角色品牌，集結麻吉貓、臺灣吧、PPmini、吉米等人氣角色。

李遠表示，文化是心，創意是翅膀，但翅膀不是側翼。他笑說：「我必須講，我們這34個IP都沒有任何側翼，也沒有政治政治色彩。」文化部做的每一件事情，都挑選最棒的、最有專業能力的，從來不會考慮其背景是什麼，這樣才可能在最短時間內，把台灣最好的文化創意產業做起來。

除「黑潮星樂園展區」外，多家活躍於社群的台灣IP也參展文博會，如「變種吉娃娃」、「蜜柑站長」、「1G與珍妮」、KINGJUN、「鹿人」、「廢物女友」等。文策院也策劃「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」，呈現12組IP如何一源多用、跨域發展，創造長期效益的文化商機。

2025台灣文博會即日起至11日登場，文化策展在松山文創園區展出，品牌商展今天起於南港展覽館登場。