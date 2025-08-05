聽新聞
0:00 / 0:00
雷聲隆隆 大雷雨擴北北基 山區暴雨「國家級警報響」
中央氣象署發布新北市、基隆市、台北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：
基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區。
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、平溪區、金山區、萬里區、烏來區。
山區暴雨通報，警戒區域包括台北市士林區、新北市汐止區、新北市坪林區，氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市逮魚堀溪、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時23分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言