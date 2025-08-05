大陸廣東屈公病疫情嚴峻 疾管署二周內旅遊警示連升二級至警示

中國廣東省「屈公病」疫情嚴峻，繼美國發出二級旅遊警示後，國內也跟進，在二周內連升二級，衛福部疾管署今公布最新訊息，已於8月4日再次提升針對中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級，由第一級注意（Watch）提高至第二級的警示（Alert）。

疾管署是在7月22日正式針對「屈公病」提升中國廣東省的旅遊疫情建議等級至第一級的注意（Watch），短短二周再次提升至第二級的警示（Alert）。

屈公病在中國大陸被稱為「基孔肯雅熱（Chikungunya）」，廣東省已累積確診超過7000例，其中以佛山市疫情最為嚴重，患者甚至痛到關節疼痛，無法行走。

疾管署表示，目前國內屈公病疫情均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例移入；境外移入病例數為近6年同期最高，2020至2024年同期介於0至5例。

疾管署指出，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳關節、手腕和腳踝，以及頭痛、惡心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

雖然，屈公病的症狀與登革熱類似，但部分感染屈公病的病人有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，甚至數年，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」，此為屈公病特徵，典型登革熱不會出現長期關節痛。

疾管署表示，屈公病較少出現死亡病例，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是易有併發症或病況嚴重的風險族群，必須多加小心。

近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今累計逾25萬例病例，世界衛生組織於7月緊急呼籲各國應採取行動。目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情，也已蔓延至其他地區。

亞洲印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已有數千例病例，原因是境外移入，並於澳門等地也出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施；歐洲法國今年累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利也報告一例本土病例，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常於6月提早發生。

為因應全球屈公病疫情，疾管署已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。