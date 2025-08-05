雷雨狂炸雙北！松山機場站暫停地面作業 部分航班延誤

中央氣象署今下午1時16分發布大雷雨訊息，影響時間持續到下午2時15分，交通部民航局表示，松山機場中午12時51分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

氣象署下午1時16分針對台北市、新北市發布大雷雨訊息，影響時間持續到下午2時15分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

民航局也表示，因雷雨當空，松山機場中午12時51分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局指出，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。