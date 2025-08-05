雷雨當空松機暫停地面作業 航班恐延誤

受到雷雨當空影響，松山機場中午12時51分起暫停地面作業，部分航班可能延誤，提醒旅客留意航班異動資訊。

中央氣象署表示，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆、大台北地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。

民航局表示，因雷雨當空，松山機場中午12時51分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

民航局提醒，旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局說，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。