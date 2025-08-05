高雄分隔島「毒菇」被拔光了 名嘴怒：誰下令把警察當服務業？

高雄市近日因豪大雨導致鳳山區鳳南路分隔島上長出大量「綠褶菇」，吸引許多民眾前往拍照打卡。然而因人潮過多影響交通安全，警方今（5）日凌晨將菇群移除，卻引發名嘴羅友志不滿，在社群發文痛批：「可以告訴我，警察拔香菇理由在哪？」

羅友志在臉書批評：「把警察『服務民眾』當成『服務業』，真他X的尊重專業！」他認為，綠褶菇屬於有毒物種，按理應由專業單位處理，「什麼人、做什麼事，不是公部門的準則嗎？誰下令的？把警察當清潔隊員、農業局專員？」

他進一步批評這種作法是「方便當隨便」的心態，理由可能是「反正就在隔壁、反正隨手之勞、反正都是為民服務」，最後更酸道：「反正，高雄之所以為高雄。」

高雄市警局鳳山分局表示，警方在昨（4）日晚間8時至10時接獲3起報案，內容均指出民眾圍觀香菇、占用道路造成交通受阻。警方指出，今日凌晨1時30分巡邏時，發現仍有民眾聚集拍照、有人穿越馬路前往分隔島，對行車安全構成潛在風險，認定「有危害用路人安全之虞」，於是現場將菇群拔除。

對於「綠褶菇」是否具有危害，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，綠褶菇雖外觀潔白，不具鮮豔色彩，容易被誤以為無毒，但實際上是「國內最常見中毒菇類之一」，每年平均有10多名民眾因誤食而中毒。楊振昌指出，綠褶菇中毒症狀包括噁心、嘔吐、腹痛等急性腸胃炎反應，嚴重者還可能出現脫水與急性腎損傷，呼籲大家「千萬不能吃」。