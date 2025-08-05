快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分隔島「毒菇」被拔光了 名嘴怒：誰下令把警察當服務業？

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝

高雄市近日因豪大雨導致鳳山區鳳南路分隔島上長出大量「綠褶菇」，吸引許多民眾前往拍照打卡。然而因人潮過多影響交通安全，警方今（5）日凌晨將菇群移除，卻引發名嘴羅友志不滿，在社群發文痛批：「可以告訴我，警察拔香菇理由在哪？」

羅友志在臉書批評：「把警察『服務民眾』當成『服務業』，真他X的尊重專業！」他認為，綠褶菇屬於有毒物種，按理應由專業單位處理，「什麼人、做什麼事，不是公部門的準則嗎？誰下令的？把警察當清潔隊員、農業局專員？」

他進一步批評這種作法是「方便當隨便」的心態，理由可能是「反正就在隔壁、反正隨手之勞、反正都是為民服務」，最後更酸道：「反正，高雄之所以為高雄。」

高雄市警局鳳山分局表示，警方在昨（4）日晚間8時至10時接獲3起報案，內容均指出民眾圍觀香菇、占用道路造成交通受阻。警方指出，今日凌晨1時30分巡邏時，發現仍有民眾聚集拍照、有人穿越馬路前往分隔島，對行車安全構成潛在風險，認定「有危害用路人安全之虞」，於是現場將菇群拔除。

對於「綠褶菇」是否具有危害，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，綠褶菇雖外觀潔白，不具鮮豔色彩，容易被誤以為無毒，但實際上是「國內最常見中毒菇類之一」，每年平均有10多名民眾因誤食而中毒。楊振昌指出，綠褶菇中毒症狀包括噁心、嘔吐、腹痛等急性腸胃炎反應，嚴重者還可能出現脫水與急性腎損傷，呼籲大家「千萬不能吃」。

毒菇 警察 高雄市 羅友志 服務業

延伸閱讀

只吃肉不碰澱粉瘦很快？他罹患痛風、傷腎 中醫示警：不能只減重

搭高鐵小孩狂踢椅背講不聽！律師怒吼遭家長嗆「有種不要生」 過來人一招反制

父親節聚餐「訂不到位」有救嗎？ 網友一招神救援：感覺很酷很用心

「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

相關新聞

豪雨特報範圍擴大 台北、新北淹水1、2級警戒

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市、新北市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區...

雷雨狂炸雙北！松山機場站暫停地面作業 部分航班延誤

中央氣象署今下午1時16分發布大雷雨訊息，影響時間持續到下午2時15分，交通部民航局表示，松山機場中午12時51分起暫停...

丹娜絲風災後類鼻疽新增3例 疾管署揭患者均曾接觸「這東西」需多注意

豪雨造成多處積水淹水，民眾清理家園時易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱...

10多歲青少年赴西非染瘧疾 入境台灣後確診 境外移入創19年新高

衛福部疾管署公布上周新增一例瘧疾境外移入病例，為10多歲外籍男性，7月1日至15日有西非多哥共和國旅遊史，但未服用瘧疾預...

高雄分隔島「毒菇」被拔光了 名嘴怒：誰下令把警察當服務業？

高雄市近日因豪大雨導致鳳山區鳳南路分隔島上長出大量「綠褶菇」，吸引許多民眾前往拍照打卡。然而因人潮過多影響交通安全，警方今（5）日凌晨將菇群移除，卻引發名嘴羅友志不滿，在社群發文痛批：「可以告訴我，警察拔香菇理由在哪？」

廣東屈公病上升且燒向港澳 疾管署將對來自疫區、有症狀者抽血檢查

大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，繼美國發出二級旅遊警示後，國內也跟進，衛福部疾管署於8月4日提升對中國廣東省的國際旅遊疫情建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。