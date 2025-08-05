小心降冰雹！ 台北、新北大雷雨開轟 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市，持續時間至下午1時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區，新北市新店區。
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，基隆、大台北地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區。
今天西南風逐漸減弱，水氣仍多，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及北部、東北部山區並有局部大雨發生的機率。
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