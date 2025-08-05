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雷聲隆隆！大雷雨炸北北桃 6縣市大雨特報、山區暴雨國家級警報響
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，基隆、大台北地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區。
中央氣象署發布桃園市、台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區，新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區、石碇區、烏來區，桃園市復興區。
山區暴雨通報，警戒區域：新北市烏來區、新北市石碇區、新北市三峽區、新北市新店區、桃園市復興區。氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午2時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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