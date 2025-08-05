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台彩兩款新刮刮樂登場 大獎1千萬元有3個 登錄送超商優惠券

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩總經理謝志宏介紹台彩年中推出的「鈔級1000萬」全新刮刮樂。記者陳儷方／攝影
台彩總經理謝志宏介紹台彩年中推出的「鈔級1000萬」全新刮刮樂。記者陳儷方／攝影

不必等農曆過年的才有2000萬元大獎刮刮樂台彩年中推出「鈔級1000萬」全新刮刮樂，共計3萬個頭獎1000萬元，票面採用特殊桃紅螢光色設計炫亮吸睛，每張售價1000元，台彩表示，「鈔級1000萬」總中獎率46.62％，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲。

同日上市「好運發發」每張售價200元，主視覺及遊戲設計結合數字「8」、麻將牌「發」等好運元素，提供高達88個最高獎金8萬8000元。「鈔級1000萬」及「好運發發」2款新品總獎項超過286萬個，總獎金逾28億元。

台灣彩券總經理謝志宏今（5）日表示，「鈔級1000萬」票面顏色採用特殊桃紅螢光色印製，顏色活潑亮麗且吸睛，霸氣碩大的「鈔級1000萬」字樣炫目吸睛，搭配漫天飄灑的鈔票，營造出滿滿財富感，遊戲玩法更是多元有趣，有高達20次中獎機會，超過53萬個2000元以上的獎項。預計1個月內就能批售完畢。

「好運發發」每張售價200元，票面設計結合「發」的諧音，以麻將牌「發」、數字「8」與爆米花等好運元素為設計，有多達88個最高獎金8萬8000元，800元以上的獎項超過27萬個，總中獎率32％。謝志宏表示，8月8日父親節即將到來，推薦民眾可以選購刮刮樂作為父親節禮物，與家人親友一起歡聚樂刮，共享歡樂時光。

最特別的是，台彩與7-ELEVEN首度跨界合作舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，自8月20日起至9月7日止，購買指定期別刮刮樂並至活動網頁完成登錄，即可領取7-ELEVEN優惠券，限量200萬張，優惠券包括CITY系列冰特選拿鐵咖啡、冰精品美式、冰珍珠焙火烏龍奶茶等熱門商品買1送1優惠券，還有7-ELEVEN購物金最高777元，張張登錄張張有獎，優惠券總價值逾6000萬元，可以先買刮刮樂，活動開始就能立即登錄、立即領優惠券。

台彩 刮刮樂

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