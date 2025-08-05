中國廣東屈公病疫情擴大 疾管署提升旅遊疫情警示

中國廣東省屈公病疫情嚴峻，疾管署將當地旅遊疫情建議由第1級「注意」，提升為第2級「警示」，提醒民眾對當地採取加強防護措施。

國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織（WHO）於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。

中國屈公病疫情持續擴大，根據4日報導，確診病例已直逼7000例。中國當局更發布「後遺症告知書」，指目前無特效藥，感染後會出現持續高燒、劇烈關節疼痛、皮疹等症狀。

針對疫情變化，疾管署7月下旬已提升中國廣東省登革熱及屈公病旅遊疫情建議為第1級「注意」，提醒遵守當地一般預防措施；昨天再次針對當地屈公病疫情，調整旅遊疫情建議為第2級「警示」，對當地採取加強防護。

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

疾管署指出，與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週倦怠感，有些患者關節會痛到無法行動，並持續數週至數月甚至數年；重症高風險群為新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者。

疾管署提醒，計畫前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）等成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員。