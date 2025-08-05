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健康存摺開設「代謝症候群專區」 輸入檢驗數字可知慢性病風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家提醒，腰圍是代謝症候群的重要指標，有別於抽血，用「量的」就可揪出異常。記者廖靜清／攝影
專家提醒，腰圍是代謝症候群的重要指標，有別於抽血，用「量的」就可揪出異常。記者廖靜清／攝影

現代人吃得好、常外食，容易吃進過多精緻澱粉、高油高糖食物，熱量超標，體重腰圍也出現赤字。健保署長石崇良表示，國人一年因三高相關合併症就醫者達850萬人，支出費用占健保40%，民眾應從健康預防著手，改善生活習慣，讓醫療資源運用更有效率。

代謝症候群是許多慢性病警訊，特別是心血管疾病和糖尿病的前兆。石崇良指出，代謝症候群包含5項指標，除了血壓、血脂、血糖，還有腰圍、膽固醇。健康存摺特別開了「代謝症候群專區」，數字輸入之後，再搭配大家醫計畫，就可算出各種慢性病風險

石崇良強調，計算出數字後，健康存摺預計今年第四季就會推出AI衛教服務，算出疾病風險指數後，可根據個人過去的資料，包含健康檢查，自動分析，算出共病的風險程度。以糖尿病為例，算出心血管、神經病變、視網膜病變、腎病變等，後續好好進行控制。

國健署副署長魏璽倫表示，國人十大死因中，有7項與慢性病有關，其中5項與肥胖多少都有關係，這對國人健康是個威脅。賴清德總統上任後，提出了「888」醫療目標，最根本的是改善生活型態。世界衛生組織50年前就指出，影響人類健康的因素中，50%來自生活型態，20%是生物性因素，20%是環境因素，醫療只占10%。因此，改善生活型態是影響健康的重中之重。

魏璽倫強調，代謝症候群是慢性病的前身，如果置之不理，可能演變成嚴重的糖尿病、高血壓，進而耗用大量醫療資源。健保署在過去三年推動代謝症候群防治計畫，並看到了成果，在40萬收案民眾中，有20%成功脫離代謝症候群，40%有一項指標獲得改善，證明了政策落實的成效。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，基金會與統一超商合作，在全台設置了217個「千禧血壓站」，並串聯了代謝症候群防治診所。這項計畫之所以成功，APP平台的建立功不可沒。

根據國健署統計，台灣20至64歲成人中，每4人就有1人罹患代謝症候群，2024年起，政府推動「888計畫」：8成高風險者納入管理、8成個案獲妥善追蹤、8成達成三高控制目標，而民間力量正是此政策落實的關鍵推手。今年首度攜手中華民國診所協會全國聯合會，串連全台217家7-ELEVEN「千禧血壓站」與300餘家社區診所，打造便捷、可轉介、具營養支持的社區防治新模式，推動代謝症候群防線向社區延伸。

千禧之愛健康基金會推動「超商診所一線牽」計畫，攜手中華民國診所協會全國聯合會、7-ELEVEN全台217家「千禧血壓站」。記者廖靜清／攝影
千禧之愛健康基金會推動「超商診所一線牽」計畫，攜手中華民國診所協會全國聯合會、7-ELEVEN全台217家「千禧血壓站」。記者廖靜清／攝影

風險 健保署 慢性病 生活習慣

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