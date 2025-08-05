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美國知名高級砧板溶出試驗超標 食藥署抓包恐溶出有害物質

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批自美國進口，標榜抗菌、耐高溫的高級砧板「SAGE」，溶出試驗超標，以高錳酸鉀檢驗，發現溶出有機物質，在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批自美國進口，標榜抗菌、耐高溫的高級砧板「SAGE」，溶出試驗超標，以高錳酸鉀檢驗，發現溶出有機物質，在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布邊境不合格資訊，一批自美國進口，標榜抗菌、耐高溫的高級砧板「SAGE」，溶出試驗超標，以高錳酸鉀檢驗，發現溶出有機物質，在邊境被要求退運或銷毀，業者抽驗比率調升為加強抽批，抽驗比率20%至50%。另有3批自日本進口的「鮮蜜瓜」，被檢出農藥殘留不合格，共91公斤在邊境被要求退運或銷毀。

和展國際開發有限公司，自美國進口一批品牌為「SAGE」的砧板，一塊要價超過千元。經食藥署以溶出試驗測試，以高錳酸鉀檢驗，發現消耗量21ppm，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這代表產品使用時可能溶出有機物質，依「食品器具容器包裝衛生標準」高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下，不符合食安法第17條規定。

另外，本次共檢出3批日本輸入「鮮蜜瓜」，農藥殘留不合格需退運銷毀。鄭維智說，其中2批由輸入業者「川咏水果有限公司」報驗的日本鮮蜜瓜，檢出殘留農藥撲滅松0.33ppm及滅派林0.01ppm；依規定，殺蟲劑撲滅松的法規容許值為0.01ppm、殺菌劑滅派林為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值，針對「川咏水果有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

另1批是由輸入業者「興亞貿易股份有限公司」報驗日本鮮蜜瓜，檢出殘留農藥依普同0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑依普同的法規容許值為0.01ppm。食藥署針對「興亞貿易股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署統計，近半年受理日本報驗的「鮮蜜瓜」，報驗批數為216批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為1.4%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署從114年6月1日起至114年10月31日止，在邊境對日本報驗的「鮮蜜瓜」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另，一批越南輸入的黑胡椒粒，被驗出蘇丹紅色素4號。鄭維智表示，輸入業者「泓星食品有限公司」，輸入產地為越南的黑胡椒粒，在邊境檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須做銷毀，不得退運。

食藥署近半年，從114年1月28日至114年7月28日止，受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為51批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為3.9%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。食藥署已經從113年4月18日起至115年1月17日止，對於越南報驗的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

本次共檢出3批日本輸入「鮮蜜瓜」，農藥殘留不合格需退運銷毀。圖／食藥署提供
本次共檢出3批日本輸入「鮮蜜瓜」，農藥殘留不合格需退運銷毀。圖／食藥署提供

日本 食藥署 黑胡椒

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