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17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

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17億威力彩中獎人現身領獎！面相有這特色 最想投資「美債」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
威力採頭獎一注獨得17億多元，台彩表示，中獎人有一對大耳垂，令人印象。圖／本報資料照片
威力採頭獎一注獨得17億多元，台彩表示，中獎人有一對大耳垂，令人印象。圖／本報資料照片

今年6月26日開獎的威力彩頭獎累積獎金高17.38億元，開在台中，由一人獨得，台彩表示，幸運中獎人從小就有偏財運，面相上最大的特色是有對大耳垂，買彩券已有十多年的經驗，過去也中過今彩539的2萬多元獎金，與老父親一起來領獎時，已經初步想好短、中、長期理財規劃，兩人有備而來，中獎人對美債有興趣，而父親則青睞金融股。

這名幸運兒是一名40多歲的三寶爸，跟父親感情非常好，與父親一同現身台彩領獎，台彩總經理謝志宏表示，父子倆有共同特色「大耳垂」，他的17億大獎買法是2套800元的包牌，第1套是電選，第2套則是從第1套組合中，挑出順眼號碼，再跑一套包牌，中大獎的是第2套的包牌。

中獎人是以台彩App查詢，但只跳出獎金超過5萬元的恭喜訊息，上網一查才發現自己中了17億元大獎，大獎彩券拿在手裡，當然睡不好，謝志宏說，中獎人連續兩天睡不好覺，保管這張彩券的方式也很不一樣，中獎人是用夾鏈袋把大獎彩券封好後放在皮夾裡，每天從皮夾中拿出來看一下。

謝志宏說，中獎人捐款3千萬元給中國信託慈善基金會，但沒有指定捐款用途，並且包了16萬8千元的紅包給投注站，對於理財，中獎人裡心裡已經有底，想好短、中、長期的分配，也會買房子。

彩券 台彩 捐款 頭獎 偏財運

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