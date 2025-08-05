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綠褶菇不鮮艷也有毒 高雄暴雨分隔島長出 每年約10人誤食恐傷腎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄市連日大雨，有民眾發現不少道路的中央分隔島草皮上長出蕈菇，據了解，該菇是有毒菇類「綠褶菇」，是台灣最常引起中毒的菇類。記者宋原彰／翻攝
高雄市連日大雨，有民眾發現不少道路的中央分隔島草皮上長出蕈菇，據了解，該菇是有毒菇類「綠褶菇」，是台灣最常引起中毒的菇類。記者宋原彰／翻攝

高雄連日暴雨讓市區公園和分隔島出現巨大「綠褶菇」，不少民眾駐足搶拍。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，綠褶菇具有毒性，是造成國內最常見中毒的菇類之一，平均每年約有10多位民眾誤食中毒，一旦誤食恐出現惡心、嘔吐、腹痛等急性腸胃炎症狀，嚴重還會出現脫水、急性腎損傷，因此「千萬不能吃」。

衛福部資料，綠褶菇為中至大型菇菌，生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，其有毒不可食用，但其外表顏色不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。

但綠褶菇底部菌褶於早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識重要特徵，誤食後，雖然不致命，但食入後1至3小時有惡心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

楊振昌說，一般人常有錯誤觀念，以為有毒的菇類顏色一定鮮艷、花花綠綠的，綠褶菇外觀偏向白色，有人可能覺得它沒有毒，於是摘來吃，但綠褶菇顏色雖然不鮮艷，卻是有毒菇類。

楊振昌曾遇到一位民眾誤食綠褶菇，出現嚴重惡心、嘔吐、腹痛等急性腸胃炎症狀，甚至症狀嚴重造成脫水，而引起急性腎損傷。據台北榮總統計，近30年來，收治誤食綠褶菇中毒個案約300多人，平均一年約有10多名中毒個案，呼籲民眾千萬不要隨意採摘不明菇類食用。

至於，分隔島為何會長出綠褶菇？楊振昌說，應該是分隔島土壤中，原來就有綠褶菇的孢子，下雨後土壤潮濕，菇類長的特別快、又大朵。臨床也發現，民眾誤食綠褶菇送醫，常在下雨過後，可能是在野外或登山時看到，一朵好大的白色菇類，感覺沒有毒而摘來吃，引發中毒。

楊振昌建議，民眾不應採食野外或路邊菇類，出現急性腸胃炎症狀，或是血壓不穩、頭昏、全身無力時，應儘速就醫，避免延誤病情。

中毒 腹痛 毒菇 腸胃炎 衛福部

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