台彩與 7-ELEVEN 首度跨界合作 優惠券總價值逾6,000萬元
台灣彩券為回饋及感謝廣大民眾對刮刮樂的喜愛與支持，與7-ELEVEN首度跨界合作舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，活動期間自8月20日（三）07時00分至9月7日（日）止，凡購買指定期別刮刮樂並至活動網頁完成登錄即可領取7-ELEVEN優惠券，限量200萬張優惠券。
優惠券內容包括CITY系列冰特選拿鐵咖啡、冰精品美式、冰珍珠焙火烏龍奶茶等熱門商品買1送1優惠券，還有7-ELEVEN購物金最高777元，張張登錄張張有獎，優惠券總價值逾6,000萬元，民眾可以把握機會先購買刮刮樂，活動開始就能立即登錄、立即領優惠券。
想了解更多刮刮樂相關發行資訊及活動辦法，可至台灣彩券公司網站（www.taiwanlottery.com）點選「熱賣中刮刮樂」及「新聞與公告」專區內查詢。
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