巧克力囊腫反覆破裂恐影響生育 中醫揭術後調體質、喝對茶有幫助

女性常有卵巢巧克力囊腫，是子宮內膜異位的一種，致病原因是子宮內膜碎片隨經血逆流，由輸卵管進入骨盆腔，附著在卵巢表面或骨盆腔其他部位，形成「異位囊腫」。中醫師指出，巧克力囊腫復發率高，建議患者依不同體質，在手術後接受中藥和針灸調理，有助降低復發風險。

睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，這種異位子宮內膜仍受卵巢性荷爾蒙的周期性影響，也會發生「月經」樣出血，經血無法排出體外，儲留在卵巢內。因此，久了以後儲留於卵巢內的經血愈積愈多，使卵巢增大，形成內含陳舊性積血的囊包，裡面其實是長期累的陳舊血，外觀呈巧克力糊狀，故又稱為「卵巢巧克力囊腫」。

門診中患者常會問的問題就是巧克力囊腫會不會破掉，因為囊腫內積血如果不治療會不斷增加，囊腫也因此跟著變大。當囊腔內積血過多、壓力過高時，可撐破囊壁薄弱部分，發生囊腫自發性破裂，囊內流出部分積血，壓力降低後，囊壁破口常可自行癒合。時間一久囊內積血再次增多、壓力再次增大時，又可發生自發性破裂。

而激烈的性生活則會導致囊腫破裂，囊腫破裂後流至盆腔內的積血會刺激腹膜引起劇烈腹痛，所以遇到此類的患者通常會詢問之前有無劇烈性生活，由於流至盆腔內的是陳舊積血，並非大量新鮮出血，除腹痛外通常不會影響生命體徵症狀，輕微可以使用針灸止痛並且使用活血化瘀，溫經止痛中藥處理，嚴重時還是要轉介至婦產科做開刀處理。

周宗翰說，巧克力囊腫雖然不會危及生命，若是囊壁反覆的破裂、癒合，其發作次數越多，引起的盆腔粘連越重，盆腔粘連引起的腹痛等症狀，更麻煩的是會導致不孕。

現代醫學認為巧克力囊腫的形成，與骨盆腔的免疫功能、骨盆腔的細胞生化不完全、經期不正常等因素有關，周宗翰認為，先天體質占了很大的因素，因此建議患者在手術後接受中藥和針灸的調理，改善體質，有助降低復發的風險。

周宗翰指出，免疫力低的人易罹患子宮內膜異位症，所以提高免疫力，有助於預防巧克力囊腫，而治療巧克力囊腫常常是以體質來分，簡單來說可以分為氣虛型、血瘀型、肝鬱型、腎虛型。也就是說並不是看到巧克力囊腫就是用化瘀中藥，除了多運動來增進免疫力，簡單的茶飲一星期喝一次可以改善體質，進而預防巧克力囊腫。

氣虛型：臉色蒼白，容易疲倦疲勞、頭暈、說話無力、面色蒼白、倦怠乏力、頭暈心悸、健忘失眠、容易感冒、食慾不佳、月經色淡量少常常來不順。「補氣茶」：材料黃耆五錢、麥冬三錢、五味子1錢，冰糖少許。將藥材洗淨，沖入沸水1000cc，燜泡15分鐘即可服用，或用小火煎煮10分鐘即可飲用。

血瘀型：經痛伴隨下腹刺痛感、伴隨較多血塊、唇有瘀痕、舌質瘀點、容易瘀青、唇色偏暗紫、眼眶黝黑、指甲枯槁、身體多處酸痛、經血色暗。「化瘀茶」：材料益母草三錢、丹參三錢、山楂三錢。冰糖適量，將藥材洗淨，沖入沸水1000cc，燜泡15分鐘即可服用，或用小火煎煮10分鐘即可飲用。

肝鬱型：平時胸悶，睡眠不佳，情緒低落，性情急躁易怒，月經週期常常不規則月經來潮前易多愁善感，煩躁易怒或情緒不穩定，甚至胸部會脹痛。「疏肝茶」：材料洋甘菊兩錢、玫瑰一錢、百合兩錢、枸杞三錢，將藥材洗淨，沖入沸水 1000cc，燜泡15分鐘即可服用 ，或用小火煎煮10分鐘即可飲用。

腎虛型：月經來時易腰痠，膝痠腿軟，頻尿，對於房事性趣缺缺，水腫，盜汗，頭暈、耳鳴。「補腎茶」：材料杜仲兩錢、菟絲子一錢、熟地三錢，將藥材洗淨，沖入沸水1000cc，燜泡30分鐘即可服用，或用小火煎煮10分鐘即可飲用。