全台仍有10處公路受阻 台20線今中午12時陸續開放通行

過去1周受到西南氣流豪雨影響，不少道路出現災情、受阻，交通部公路局統計，迄今仍有8處道路受阻、2處道路有災情，台20線道路今中午12時陸續開放；船隻部分，交通部航港局表示，今天共有2航線、4航次停航。

航港局表示，今天共有2航線、共4航線停航，包含基隆-馬祖全部停航（停航2航次）、馬祖福澳-福州琅岐部分停航（開航2航次，停航2航次），呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

公路部分，公路局表示，因應0728豪雨影響，截至今早10時止，仍有8處道路受阻、2處道路有災情，呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

相關道路通阻訊息如下：

一、道路災阻路段8處

1.南投縣仁愛鄉台8線94K+500(榮興路段)邊坡土石坍方及電桿傾倒，雙向阻斷，預計於8月5日17時排除。

2.台南市南化區台20線51K+600至51K+700(南化路段)土石流，封閉雙向車道，預計於8月5日12時開放通行。

3.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)，路段中70K+500(荖濃路段)東向車道路基流失30公尺，暫定8月5日17時搶通。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

4.高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)暫定8月5日16時搶通。(可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行)

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)暫定8月5日16時搶通。

6.高雄市桃源區台20線98K+800(復興橋)暫定8月5日16時搶通。

7.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，路段中19K+500(葫蘆谷路段)路基流失、20K+630(六津橋)野溪土石流淹沒，暫定8月5日17時開放通行。(替代道路台27甲線)

8.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800(三明火路段)受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，暫定8月5日17時開放通行。

二、道路災情2處

1.嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400 (水上路段)路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行，預計於8月6日18時排除。

2.嘉義縣東石鄉台61線南下258K至262K(東石路段)路面破損，封閉南下車道，側車道通行，預計於8月5日12時排除。