農村夜遊多變玩法 探秘境星空、賞蛙溯溪

農業部農村發展及水土保持署南投分署與交通部觀光署參山國家風景區管理處、彰化縣政府合作，推廣夜遊農村，可探秘境星空、賞蛙溯溪，打造避暑、過夜、深度的夏季農遊新玩法。

農村水保署今天發布新聞稿表示，此次推出「農村夜遊派對」，從農村星光行程、夜間賞蛙溯溪、秘境星空夜遊，到結合在地旅宿的夜宿農村提案，以及南彰化夜讀導覽與風土月光餐桌活動，展現農村與自然、文化、產業的緊密連結，邀民眾避開酷暑白日，一起在星光下展開農村慢旅行。

農村水保署提到，南投分署多年來持續推動「農村四季．生命之歌」品牌，透過四季主題活動串聯各地農遊亮點，展現農村旅遊與土地、人文、產業深厚連結的獨特體驗。今年活動以「星星」象徵各地農遊特色場域，從點到線，擴大串聯農村旅遊軸帶。

農村水保署表示，因應夏季日間高溫，持續創新推出夜間農遊玩法，不僅有效延長旅客停留時間，更帶動在地住宿、餐飲與農產品消費，實踐低碳旅遊與短鏈經濟，為農村觀光注入永續新動能。

農村水保署南投分署指出，這次「農村夜遊派對」推出5大系列活動，活動一「夏夜農村星光行程」推出夜間生態、觀星、茶席與夜遊等精選路線，搭配合作旅宿體驗農村慢旅行；活動二「農村露營派對」8月限定，結合食農體驗、露營套裝與露營車玩法，打造親子共遊新風潮。

南投分署表示，活動三「南彰化農村夜歸人計畫」8月每週六晚上，由在地領路人帶旅客夜讀南彰化人文歷史故事，探索八堡圳、成美文化園、北斗小鎮與田尾夜間風光，入住彰化旅宿即可免費參加。

南投分署指出，活動四「彰化風土月光餐會」首場於田尾花鄉登場，接續將於8月30日舉辦二林美酒月光餐會、9月6日溪州古厝辦桌，展現彰化風土美味與產業文化；活動五「飯店專案加碼送」與多家飯店合作推出優惠，預訂指定夜遊行程再贈環保竹餐具組（限量100份，送完為止）。

農村水保署南投分署今年與參山國家風景區管理處合作，結合參山處的行銷資源與國際通路，導入來自香港與新南向的旅遊媒體及旅行業者來台體驗，透過圖文影音社群推播，將彰化的農村魅力推向國際舞台。走訪的行程如田尾公路花園的香草組合盆栽DIY、香草食農調飲體驗等活動，皆獲得熱烈好評與廣大迴響。