只吃肉不碰澱粉瘦很快？他罹患痛風、傷腎 中醫示警：不能只減重

許多人為了快速瘦身，選擇「只吃肉、不碰澱粉」的極端飲食方式，像是曾流行一時的生酮飲食。但中醫師余雅雯在臉書發文提醒，這樣的飲食方式雖可能短期見效，長期卻可能引發痛風、皮膚過敏、腸胃不適，甚至腎功能惡化等健康危機。

余雅雯指出，從中醫角度來看，偏食的飲食習慣會讓「脾胃失衡、濕氣加重」，進而引發更多身體問題。她提到中醫有句話：「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」，意思是魚類雖鮮美，但吃多容易助火上升，造成內熱；肉類則因油膩，久食會讓「體內津液代謝失常，產生痰濁與濕氣」。

她警告：「體內濕氣90%是吃出來的！」偏重肉類的飲食，不但不利於長期瘦身，還可能「誘發痛風、皮膚過敏、腸胃不適、腎功能惡化等問題」。

余雅雯分享一個真實案例，一名40多歲患者靠「只吃肉」方式減肥，雖然體重短期內達標，但幾次反覆實行後，卻出現「罹患痛風、腎功能降至第二期」等健康問題，甚至皮膚容易發癢出油、身體狀況百出，這正是「減重不減濕，等於白努力」的真實寫照。

中醫強調：「脾主運化，濕氣代謝跟脾最有關係。」她引用《萬病從根治》一書中比喻說明脾胃的重要性：「脾胃功能不良，就像運送新鮮蔬果水分的卡車遭遇交通阻塞，只能腐壞、變成死水，成為無法利用代謝掉的病理產物，被身體儲存起來。」

如果想真正減重、減濕，中醫建議採用均衡飲食、七分飽原則：

蔬菜、五穀雜糧不可少，協助補氣健脾。 適量蛋白質，避免全肉飲食傷腎又生濕。 每餐吃到七分飽，穩定血糖、防止暴飲暴食。 配合針灸、中藥調理，改善代謝與脾胃功能。

最後她提醒：「瘦得快，不如瘦得久。與其極端瘦身，不如從『健脾去濕』下手，讓身體自然恢復平衡，瘦得健康又持久！」