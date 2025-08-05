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5-6月期統一發票 增17個千萬幸運兒

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部賦稅署5日下午將公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」，共開出17張，200萬元特獎中獎號碼為「05579058」共20張。

今年5-6月期統一發票中獎號碼已於今年7月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「47406327」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「05579058，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「49912232」、「73145004」、「99174704」。同時開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組。

領獎期間自今年8月6日起至11月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

身分證 統一發票

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