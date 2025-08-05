5-6月期統一發票 增17個千萬幸運兒

許多人為了快速瘦身，選擇「只吃肉、不碰澱粉」的極端飲食方式，像是曾流行一時的生酮飲食。但中醫師余雅雯在臉書發文提醒，這樣的飲食方式雖可能短期見效，長期卻可能引發痛風、皮膚過敏、腸胃不適，甚至腎功能惡化等健康危機。

2025-08-05 11:44