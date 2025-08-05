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天氣漸好轉 今留意高溫午後雷陣雨 周四立秋全台酷暑炎熱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起尤其周四至周五，各地溫度逐漸炎熱，北部可能36度或更高，其他各地溫度也會上升。本報資料照片
明天起尤其周四至周五，各地溫度逐漸炎熱，北部可能36度或更高，其他各地溫度也會上升。本報資料照片

天氣終於要好轉了。中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華今天表示，總算可以從連日豪雨或大豪雨的天氣中稍微喘息一些，未來1周漸漸轉成夏天比較炎熱、午後有局部雷陣雨的天氣型態。

伍婉華表示，昨天下半天到今天，比較明顯的西南氣流或比較旺盛的對流雲系，已經向西北邊漸漸離開台灣本島地區，但是還是有部分在影響澎湖、金門、馬祖。預估太平洋高壓勢力還會向西伸展，對流雲系明天位置會再遠一些些。

在菲律賓東方海面有擾動逐漸發展，伍婉華表示，依目前資料判斷它發展的速度並不太快，未來會先朝西、往北北邊的方向移動，移動過程中，預估周日、下周一開始南邊一些水氣會開始影響恆春半島或台東地區，造成天氣有些不穩定。

過去幾天容易造成明顯降雨的回波，現在幾乎都在台灣海峽，或已經向西移動了，伍婉華表示，現在台灣海峽上方容易造成瞬間強降雨的回波已經變得零星稀少，但是還是在影響澎金馬的天氣，未來這樣的狀況會緩和一些些。

降雨趨勢，伍婉華表示，今天還是有比較微弱的西南風影響，所以中南部地區還是有零星短暫降雨機率。這個雲系依舊影響澎金馬，所以還是有短暫陣雨或雷雨，其他各地多雲可見陽光。不過中午以後，北部地區、東北部地區、東半部地區、東南部山區會有午後局部短暫陣雨，目前預估可能會有比較大的雨勢，桃園以北、北部其他山區、東北部山區可能會有大雨，降雨今晚到明天清晨就會停止。

伍婉華表示，明天的天氣型態又更稍微穩定一些，明天澎金馬天氣可能還是比較接近對流雲區，可能還是有短暫降雨機率，但是其他各地可見陽光。明天中午以後，中部以北地區和其他各地山區會下午後雷陣雨。周四到周五太平洋高壓勢力再稍微增強一些些，天氣會更穩定，各地可見陽光，中午以後各地山區有午後雷陣雨。

周日至下周一台灣東南邊有些水氣，伍婉華表示，台東、恆春有短暫降雨機率，其他各地可見陽光，但是中午以後整個山區、甚至靠西部平地會有午後雷陣雨。

伍婉華表示，未來幾天整個降雨趨勢明顯舒緩很多，但是午後雷陣雨會不會帶來明顯雨勢，氣象署會持續觀察並預報。

溫度趨勢，伍婉華表示，今天高溫還是在大台北，預估35度左右，東北部33度左右，澎金馬大約28、29度，其他各地31、32度。天氣高溫炎熱，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。

周四就是24節氣立秋，伍婉華表示，明天起尤其周四至周五，各地溫度逐漸炎熱，北部可能36度或更高，其他各地溫度也會上升，中南部山區平地也可能有35、36度高溫。未來幾天適時補充水分，外出做好防曬，近日最好不要前往山區，土石鬆軟，可能會有坍方落石的危險，安全第一。

近日最好不要前往山區，土石鬆軟，可能會有坍方落石的危險，安全第一。圖／中央氣象署提供
近日最好不要前往山區，土石鬆軟，可能會有坍方落石的危險，安全第一。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

馬祖 高溫 豪雨 防曬 氣象署 強降雨

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