重量級刮刮樂「鈔級1,000萬」登場 中獎率46.62%

台灣彩券公司5日推出年中檔期頭獎獎金最高的全新重量級刮刮樂「鈔級1,000萬」，票面採用特殊桃紅螢光色設計炫亮吸睛，每張售價新臺幣1,000元，頭獎1,000萬元共有3個，總中獎率46.62%，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的遊戲；同日上市「好運發發」每張售價200元，主視覺及遊戲設計結合數字「8」、麻將牌「發」等好運元素，提供高達88個最高獎金88,000元；2款新品總獎項超過286萬個，總獎金逾28億元。

此外，台灣彩券公司宣布114年8月20日至9月7日將舉辦「刮刮樂千萬回饋祭」活動，民眾只要購買指定期別刮刮樂於活動網站成功登錄，即可立即兌領「超商優惠券」限量200萬張，同時享有刮獎金和登錄領優惠券的雙重好康。

台灣彩券公司總經理謝志宏5日揭曉年中最受矚目、全新首次發行的重量級刮刮樂「鈔級1,000萬」，每張售價1,000元，是目前市面上頭獎獎金及總中獎率最高的一款遊戲，頭獎1,000萬元共有3個，總中獎率46.62%，票面選用特殊桃紅螢光色印製，霸氣碩大的「鈔級1,000萬」字樣炫目吸睛，搭配漫天飄灑的鈔票，營造出滿滿財富感，遊戲玩法更是多元有趣，有高達20次中獎機會，超過53萬個2,000元以上的獎項。

同日上市「好運發發」每張售價200元，票面設計結合「發」的諧音，以麻將牌「發」、數字「8」與爆米花等好運元素為設計，獎金結構也特別規劃高達88個最高獎金88,000元，800元（含）以上的獎項超過27萬個，總中獎率32%。