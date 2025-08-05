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手麻、夜醒恐是腕隧道症候群 醫：女性、廚師等要留意
長時間反覆使用手腕，小心罹患腕隧道症候群！醫師表示，該症好發於40至60歲族群，女性發生率是男性3至10倍，常見於廚師、美髮師、搬運工及技工等行業，患者常出現手麻、刺痛甚至半夜麻醒，嚴重恐導致大拇指肌肉萎縮。輕症可保守治療，重度者可採用「正中神經解離術」減壓，配合改善姿勢才能避免復發。
43歲的吳先生從事餐飲業，工作需經常炒菜、切菜與搬重物，近來出現雙手麻刺、夜晚麻痛到無法入眠，右手症狀尤為明顯，經台北慈濟醫院復健醫學部主任洪怡珣診斷為腕隧道症候群，吳先生因無法頻繁就醫，改以穿戴副木輔助休息並接受「正中神經解離術」，兩周後症狀顯著改善，不再影響日常生活。
洪怡珣說明，腕隧道位於手腕掌側，是由腕骨與橫腕韌帶構成的狹窄通道，正中神經與肌腱通過其中。若因工作或生活習慣造成手腕過度彎曲、伸展，會壓迫神經，出現大拇指、食指、中指與半邊無名指麻木刺痛。診斷主要依理學檢查與神經傳導測試，保守治療包含口服藥物、局部注射與物理治療；若症狀嚴重，則以超音波導引下進行正中神經解離術，注射葡萄糖水或生理食鹽水鬆解沾黏、減壓，臨床效果良好。
洪怡珣提醒，使用滑鼠、鍵盤時應維持手腕與前臂水平，避免懸空或長時間固定；從事重複性手腕動作者，應配戴手套減震或選擇較粗手把工具。民眾亦可於日常練習「肌腱滑動運動」，促進神經滑動、預防症狀惡化。
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