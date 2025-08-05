光電板堆置被稱「光電墳場」 環境部澄清：清運與集中分類

環境部表示，近期有民眾於社群平台轉載風災後太陽光電模組堆置分類照片，甚至以「光電墳場」為註解而引發關注，特別澄清並非事實，僅為受損光電模組清運與分類作業的畫面。

環境部說，該照片為近期颱風侵襲後，地方政府與回收處理業者配合進行受損光電模組清運與分類作業的畫面，作業地點屬於暫置集中區域，依法執行模組清點、分類與待轉運程序。受損光電模組依法屬於一般事業廢棄物，處理程序由取得許可的清除機構統一收運，後續交由具資源化許可的處理機構進行再利用處理。

環境部表示，此類風災後的集中處理現場，為自然災害下回收體系啟動的常態作業，並非任意棄置。環境部將持續督導地方政府與相關業者加速清運、妥善分類，並強化末端處理能量與再利用制度建構。

環境部說，目前國內已有具專業能量的資源化處理機構，能有效拆解光電模組中的鋁框、玻璃與矽晶片等可再利用材料，處理技術為物理處理、破碎成細小顆粒取得乾淨玻璃、分離矽晶片進行金屬提煉、背板則可回到塑膠回收，或有陶瓷原料再利用產品。此外，本次災損由業者負責清除處理的責任，網路謠傳政府需支應8400萬元，也非事實。

關於登革熱病媒蚊孳生問題，環境部已經督促要求光電業者清理清運過程中，廢棄的光電板需排放整齊且不得有積水的情事，並適時噴灑藥劑消毒，以防範病媒蚊滋生。