搭高鐵小孩狂踢椅背講不聽！律師怒吼遭家長嗆「有種不要生」 過來人一招反制

網紅「巴毛律師」陳宇安近日在臉書分享一段搭乘高鐵的經歷，透露自己遇到約五六年級的小孩在車廂內不斷踢椅背，她理性勸說無效後只好怒吼制止，卻遭家長反嗆：「有必要這麼兇嗎？有種你就不要生小孩。」

「巴毛律師」表示，當時在高鐵上碰到兩名「不是那種學齡前的小孩」，而是看起來大約五六年級的女生，「從高雄一路踢椅背，或是反覆大力收放桌子」。她回頭禮貌請求：「請不要踢椅子了，我坐得很不舒服」，但對方不以為意，還是一直踢。

最終她忍無可忍，爆炸吼出：「是要踢到什麼時候？」沒想到對方竟開始尖叫大哭並罵髒話，還喊冤「又沒有怎樣」。這時家長還過來幫腔指責：「他只是小孩，有必要這麼兇嗎？有種你就不要生小孩。」

對此，巴毛律師回嗆「如果生了小孩又不教，我就不會生」。她強調，踢椅背的孩子已經很大了，「從小沒家教到大了也一樣，家長不教有一天社會會教」。最後她也坦言，自己選擇不生小孩，是因為「我沒有把握把小孩教好」，並自嘲表示：「我養貓就好，貓咪比小孩好處理多了。」

此番言論一出，引發網友熱議，「在公眾場合這麼沒家教的小孩，都是父母教育出來的啊！只會生不會教，那孩子長大也不是什麼好東西，而且五六年級已經很大了耶」、「已經提醒過了，會生氣也是情有可原吧」、「會生不會教真的先不要欸」、「他罵髒話你可以跟他父母說你是律師要提告，應該會馬上土下座道歉」、「父母不會教，就讓社會管教！付出的代價才會痛」、「我們沒有厭童，厭的是沒家教」。

有過來人則提供一招解法，「我遇過，當時被小朋友踢椅背的時候，我直接跟坐我後面的小朋友說：『妹妹，再踢大力一點，姊姊全身痠痛需要按摩一下。』結果對方媽媽以為我是變態，火速帶小孩換座位。」