快訊

不想人擠人來這裡！大稻埕夏日節隱藏版賞煙火熱點曝光

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

搭高鐵小孩狂踢椅背講不聽！律師怒吼遭家長嗆「有種不要生」 過來人一招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵座椅示意圖，與本文無關。記者胡瑞玲／攝影
高鐵座椅示意圖，與本文無關。記者胡瑞玲／攝影

網紅「巴毛律師」陳宇安近日在臉書分享一段搭乘高鐵的經歷，透露自己遇到約五六年級的小孩在車廂內不斷踢椅背，她理性勸說無效後只好怒吼制止，卻遭家長反嗆：「有必要這麼兇嗎？有種你就不要生小孩。」

「巴毛律師」表示，當時在高鐵上碰到兩名「不是那種學齡前的小孩」，而是看起來大約五六年級的女生，「從高雄一路踢椅背，或是反覆大力收放桌子」。她回頭禮貌請求：「請不要踢椅子了，我坐得很不舒服」，但對方不以為意，還是一直踢。

最終她忍無可忍，爆炸吼出：「是要踢到什麼時候？」沒想到對方竟開始尖叫大哭並罵髒話，還喊冤「又沒有怎樣」。這時家長還過來幫腔指責：「他只是小孩，有必要這麼兇嗎？有種你就不要生小孩。」

對此，巴毛律師回嗆「如果生了小孩又不教，我就不會生」。她強調，踢椅背的孩子已經很大了，「從小沒家教到大了也一樣，家長不教有一天社會會教」。最後她也坦言，自己選擇不生小孩，是因為「我沒有把握把小孩教好」，並自嘲表示：「我養貓就好，貓咪比小孩好處理多了。」

此番言論一出，引發網友熱議，「在公眾場合這麼沒家教的小孩，都是父母教育出來的啊！只會生不會教，那孩子長大也不是什麼好東西，而且五六年級已經很大了耶」、「已經提醒過了，會生氣也是情有可原吧」、「會生不會教真的先不要欸」、「他罵髒話你可以跟他父母說你是律師要提告，應該會馬上土下座道歉」、「父母不會教，就讓社會管教！付出的代價才會痛」、「我們沒有厭童，厭的是沒家教」。

有過來人則提供一招解法，「我遇過，當時被小朋友踢椅背的時候，我直接跟坐我後面的小朋友說：『妹妹，再踢大力一點，姊姊全身痠痛需要按摩一下。』結果對方媽媽以為我是變態，火速帶小孩換座位。」

律師 高鐵 小學生 親子教育

延伸閱讀

挑綠竹筍有撇步！頂端「青綠色」是苦味來源 防止老化靠一招

「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

父親節聚餐「訂不到位」有救嗎？ 網友一招神救援：感覺很酷很用心

年薪百萬還被「媽媽管」 他想出國玩卻被唸：要買房給我們住

相關新聞

光電板堆置被稱「光電墳場」 環境部澄清：清運與集中分類

環境部表示，近期有民眾於社群平台轉載風災後太陽光電模組堆置分類照片，甚至以「光電墳場」為註解而引發關注，特別澄清並非事實...

搭高鐵小孩狂踢椅背講不聽！律師怒吼遭家長嗆「有種不要生」 過來人一招反制

網紅「巴毛律師」陳宇安近日在臉書分享一段搭乘高鐵的經歷，透露自己遇到約五六年級的小孩在車廂內不斷踢椅背，她理性勸說無效後只好怒吼制止，卻遭家長反嗆：「有必要這麼兇嗎？有種你就不要生小孩。」

水壺黏膩、有異味…細菌數量恐達馬桶4萬倍！專家揭正確清洗頻率

根據日媒「BAZAAR」報導，外型可愛時尚又環保的水壺雖然受到許多消費者青睞，但若長期忽略清潔，反而可能成為細菌溫床。根據研究，未清洗的水壺細菌數量甚至可高達馬桶座的4萬倍，因此正確的清洗與消毒方式不容忽視。

赴日韓旅遊注意天氣變化 賈新興估這時期環境再度有利颱風生成

天氣逐漸好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

天氣漸好轉 粉專：南部上空終於清空 有零散雲雨但不多

西南風逐漸減弱，水氣仍多，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部上空終於清空了，雖然還有零散的雲雨，但不多了，天氣...

太平洋高壓接管台灣天氣 中南部雨勢趨緩 北東留意午後雷雨

持續了超過1周的連日豪大雨事件，終於在昨天進入了尾聲。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天開始太平洋高壓勢力會逐漸由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。