程仁珮探索洛杉磯味覺密碼 發掘食物的溫柔力量

台灣藝術家程仁珮深入洛杉磯居民生活，以充滿感情記憶的家庭食譜出發，創作「食物肖像畫」，呈現料理背後促進族群融合的溫柔力量。

在文化部的支持下，台灣藝術家程仁珮從6月開始在洛杉磯18街藝術中心，展開3個月的駐村計畫，近日她以「食譜是尋找家鄉的藏寶圖」為主題展出作品。

程仁珮訪問當地移民家庭，蒐集食譜，把食譜中的原料分開擺放、重新組合排列，做成雕塑之後拍攝影像作品，有如食物的肖像畫。

6幅作品代表6個移民家庭，程仁珮透過深入訪談，捕捉食物背後的情感與記憶。午餐肉（Spam）罐頭、青蔥、醬油罐、義大利麵等食物原料，在程仁珮的重新組合之下，變成掛在牆上的藝術作品。

作品呈現一道料理，但又不同於一般常見的美食照，一個家庭最喜愛的家鄉菜，在她的作品裡變成了不同的樣貌，但在觀眾的眼裡，卻依然可以辨識出「這是我們家的食譜」。

程仁珮說：「它不直接給出答案，而是提供一個想像的空間。」令人驚喜的是，同一種食材在不同觀眾的眼裡，竟連結到不同文化的家鄉味。

她舉例，美國著名的午餐肉（Spam）罐頭，便在韓國、日本沖繩、美國夏威夷等地有各自獨特的烹飪方法。

程仁珮曾在巴黎、日本、越南等多個城市創作，這次來到洛杉磯體會這座城市的多元，「一個多小時的車程內，可能經過許多不同族裔生活的區域，各自像一個個縮小版的國家在這邊，但又如此和諧的共存。」

這樣的經驗讓她反思，台灣目前對特定族群仍有偏見和誤解，食物則是促進理解與融合的起點。

她分享作品背後的創作動機：「食物，也許是一個很溫柔的力量，透過軟實力（Soft power）方式，可以消弭我們對於不同民族的不認識或誤解，甚至可以打開好奇心。」

程仁珮用藝術創作拋出一個提問「如何在一個國家裡，不同的族群可以變成一家人？」她在食物裡，似乎找到了那個答案。

經由田野調查式的訪談、使用藝術手法對食物進行解構與重組，她讓一道一道的家族食譜說出共同的主題，「每一道料理未必有多麼傳統、多麼道地，但都在這塊土地上長成了不同的樣貌。各個家庭端出的拿手好菜，就是屬於洛杉磯的真正風味。」