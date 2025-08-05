天氣漸好轉 粉專：南部上空終於清空 有零散雲雨但不多
西南風逐漸減弱，水氣仍多，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部上空終於清空了，雖然還有零散的雲雨，但不多了，天氣正漸漸好轉中。
網友表示，「終於要看見久違的太陽了，感動」、「雖然目前仍然飄著小雨，但算慶幸了」、「終於啊」、「終於看到太陽了」、「看到了一下下，然後天又黑了」、「總算雨過天青」、「下整個月，無言，家裡潮濕，人整個啊雜」、「剛剛哈瑪星附近下雨，現在陰天」、「今天看到陽光超開心的」、「台南還沒看到太陽，已經10天以上了吧」、「台南早上看到陽光，本來要大喊開心，結果不到30分鐘，現在又變陰天了，烏雲又蓋住陽光了」、「好久沒看到太陽了，刺眼的感覺真好」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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