天氣漸好轉 粉專：南部上空終於清空 有零散雲雨但不多

根據日媒「BAZAAR」報導，外型可愛時尚又環保的水壺雖然受到許多消費者青睞，但若長期忽略清潔，反而可能成為細菌溫床。根據研究，未清洗的水壺細菌數量甚至可高達馬桶座的4萬倍，因此正確的清洗與消毒方式不容忽視。

2025-08-05 08:08