從「故事」網站到「有理文化」 涂豐恩盼歷史內容傳遞更深遠

成軍11年的網路新媒體「故事」，近期成立實體出版社「有理文化」，創辦人涂豐恩表示，紙本書仍有網路無法取代的特性，希望透過出版讓歷史內容傳遞得更深遠。

涂豐恩接受中央社專訪表示，他早在「故事」創辦初期就萌生「出書」的念頭，但當時對出版產業認識不深，「把出版想得太簡單了」。經歷多年累積與觀察，他認為現在是時候跨出這一步。

涂豐恩指出，網路媒體這些年面臨諸多限制，尤其「故事」長期重視深度與專題內容，但專題文章在社群平台上往往難以被完整閱讀，「我們希望讀者從第一篇讀到最後一篇，但結果常常是只看到其中一篇，甚至根本沒意識到這是一個系列。」他坦言，演算法造成內容被切割與流量分散，也讓內容製作與讀者接收之間出現落差。

「我們做網路碰到兩個最大困難，一是內容被破碎化，無法呈現有系統的論述；二是行銷推廣需要成本，但網路內容的付費意願非常低。」涂豐恩說，相較之下，「書」雖然同樣不易銷售，但仍是少數讀者願意付費支持的內容形式，且具有系統性與編排的美學，能傳達更完整的觀點。

事實上，這11年來「故事」曾與多家出版社合作出版實體書籍，但涂豐恩發現，實體出版與網路經營的Know-How差異極大，「不是把文章印成書就好，而是後端的發行與通路，才是真正的門檻。」他坦言，一開始對經銷商體系、通路成本都很陌生，直到近年才逐漸熟悉。

談到成立「有理文化」的轉捩點，涂豐恩說：「我們開始覺得，『故事』如果只做線上內容，力道與收益都有限。」與其被平台演算法牽著走，他更希望以書為核心，讓內容有穩定的產出與讀者。「現在反而是先策劃書，再讓網站變成搭配書籍推廣的工具，有點反過來。」

「有理文化」的首部作品「此地即世界」，即取材自「故事」網站的專欄「島嶼開箱」，以台灣各地點為起點，延伸至全球的歷史連結。涂豐恩介紹，像是新竹動物園的規劃，源自19世紀德國動物園的理念；台南圓環的城市設計，則有巴黎式都市規劃的影子。他強調，「這本書希望讓讀者看到，台灣與世界之間，其實有很多未被發現的脈絡。」

展望未來，「有理文化」將延續「故事」的內容脈絡，進一步開發成有系統、有深度的出版品。涂豐恩說：「我不覺得出版是夕陽產業，只是每種形式都需要找到它適合的節奏與方式。我對出版還是有信心的。」