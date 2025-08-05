太平洋高壓接管台灣天氣 中南部雨勢趨緩 北東留意午後雷雨

持續了超過1周的連日豪大雨事件，終於在昨天進入了尾聲。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天開始太平洋高壓勢力會逐漸由台灣東南方西伸、北抬，最不穩定的區域已經離開台灣附近，不過西南風仍持續影響，水氣還在減少中，因此今天中南部地區仍會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢跟過去1周相比可以說是大幅趨緩，局部地區也有見到陽光的機會。

北部、東半部地區上午多雲到晴，歐宗學表示，午後時段則要留意天氣變化，在殘餘較多水氣及熱力作用影響下，容易有旺盛的熱對流雲系發展帶來雷陣雨，傍晚至入夜之後天氣將很快恢復穩定。

天氣好轉以後，相應要注意的便是氣溫，歐宗學表示，預估今天中南部地區雲量會減少、雲層轉薄，陽光加熱的效果會好很多，因此氣溫回升，雖然雲量還是稍多，白天高溫普遍有機會31至32度，局部地區可能會再稍高一些。配合偏高的環境濕度，悶熱的感受可能會明顯許多。

北部東半部天氣較好，歐宗學表示，因此陽光曝曬會更為明顯，氣溫相對更高，北部市區高溫可達34至36度，東半部也可達32至34度，配合高量至過量的紫外線，會有較高的熱傷害風險，戶外運動或工作仍要特別注意。

從明天開始到周末期間，台灣附近大致都在太平洋高壓勢力邊緣，歐宗學表示，雖然環境風向依然是以西南至偏南風為主，但水氣會進一步減少，各地天氣轉為晴到多雲為主，午後時段仍要注意可能有熱對流雲系發展帶來局部雷陣雨，預估降雨熱區會較往山區附近集中，少數近山平地仍有受影響機會。

天氣更好，氣溫就會更高，歐宗學表示，未來這幾天各地白天氣溫將進一步提高，高溫普遍可達32至34度，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷地區等通風較差地區，更可達35至36度，進行戶外活動時務必要注意防曬及水分補充，以免中暑。

歐宗學表示，雨過天晴後仍有善後工作要進行，清掃家園時務必要穿戴手套且避免赤腳，以免遭尖銳物品刺傷徒增感染風險，另外如有積水容器，也要落實巡、倒、清、刷減少蚊蟲孳生。而山區連日大雨過後土壤含水量高，邊坡狀況可能還未穩定，並且溪流河水流量大且混濁不清，建議仍暫勿前往山區及溪谷河床活動，如必須要通行山區道路，可先查詢道路管制狀況，通行時也要提高警覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。