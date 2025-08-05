赴日韓旅遊注意天氣變化 賈新興估這時期環境再度有利颱風生成

天氣逐漸好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起至9月10日台灣降雨轉以偏少的機率較高，明天至下周四大致以午後西北雨為主，其中，周日至下周二偏微弱西南風。明天及下周在韓國旅遊的民眾需留意天氣資訊；周四至周日在日本旅遊的民眾，尤其是在九州，要特別留意有較大雨勢發生的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後雲林以北及宜花東有局部短暫陣雨。周四至周六，午後山區有零星短暫陣雨。周日至下周二偏微弱西南風，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，周日午後各地山區有局部短暫陣雨。

他說，下周一，午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫陣雨。下周二至下周三，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，午後桃園以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於近期是否還有颱風生成可能性？賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，有利颱風生成環境暫歇息，8月28日起至10月10日，環境有利颱風生成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。