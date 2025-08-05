快訊

打電動是「最強腦力訓練」！2類遊戲可提升記憶力、專注力 強化工作效率

太扯！趙露思重病被當中邪 爆經紀公司軟禁酒店「找大師驅魔」

太陽終於重返高雄 桃源區公所號召農用搬運車挺進孤島部落

西南風減弱水氣仍多 明天太平洋高壓西伸全台放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴。本報資料照片
明天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴。本報資料照片

今天西南風逐漸減弱，但水氣仍多，中央氣象署表示，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、宜蘭、花蓮地區及台東山區易有雷陣雨發生，特別在桃園以北地區及竹苗、宜蘭山區有大雨發生的機率。

氣溫方面，今天北部、宜花高溫32至35度，特別在大台北局部高溫可能達到36度左右或以上，戶外活動多補充水分，中南部以及台東高溫大約30至31度。澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨並有局部較大雨勢發生機率，氣溫25至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至29度。

明天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周四至周六天氣較為穩定，各地大多為晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一各地為多雲到晴的天氣，但是午後降雨範圍擴大，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨，下周一東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。下周二至下周四水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

雷雨 氣溫 高溫

延伸閱讀

水氣逐漸減少！中南部降雨仍持續 大台北留意午後短延時大雨

影／南部山區豪雨路斷 卓榮泰勘災提加速治水政策

連日大雨要結束了！氣象署：明起水氣減少 周四起各地晴到多雲

還沒停！吳聖宇：今台中以南仍有豪大雨 大台北桃園午後恐大雷雨

相關新聞

今雷雨突襲 吳德榮：明起太平洋高壓增強 全台晴朗酷熱飆逾38度高溫

天氣逐漸好轉，不過，今天降雨機率仍高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

水壺黏膩、有異味…細菌數量恐達馬桶4萬倍！專家揭正確清洗頻率

根據日媒「BAZAAR」報導，外型可愛時尚又環保的水壺雖然受到許多消費者青睞，但若長期忽略清潔，反而可能成為細菌溫床。根據研究，未清洗的水壺細菌數量甚至可高達馬桶座的4萬倍，因此正確的清洗與消毒方式不容忽視。

赴日韓旅遊注意天氣變化 賈新興估這時期環境再度有利颱風生成

天氣逐漸好轉，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

台灣吉祥物a-We是藍還是綠? 「台灣青」a-We登上日本電視台吸近萬玩家

來到位於大阪市區的台灣料理餐廳「台灣yuan緣」，門口掛放著「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的立牌和手冊...

天氣漸好轉 粉專：南部上空終於清空 有零散雲雨但不多

西南風逐漸減弱，水氣仍多，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部上空終於清空了，雖然還有零散的雲雨，但不多了，天氣...

太平洋高壓接管台灣天氣 中南部雨勢趨緩 北東留意午後雷雨

持續了超過1周的連日豪大雨事件，終於在昨天進入了尾聲。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天開始太平洋高壓勢力會逐漸由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。