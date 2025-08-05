西南風減弱水氣仍多 明天太平洋高壓西伸全台放晴

今天西南風逐漸減弱，但水氣仍多，中央氣象署表示，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後北部、宜蘭、花蓮地區及台東山區易有雷陣雨發生，特別在桃園以北地區及竹苗、宜蘭山區有大雨發生的機率。

氣溫方面，今天北部、宜花高溫32至35度，特別在大台北局部高溫可能達到36度左右或以上，戶外活動多補充水分，中南部以及台東高溫大約30至31度。澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨並有局部較大雨勢發生機率，氣溫25至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至29度。

明天太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周四至周六天氣較為穩定，各地大多為晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一各地為多雲到晴的天氣，但是午後降雨範圍擴大，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部沿海地區有零星短暫陣雨，下周一東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。下周二至下周四水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。