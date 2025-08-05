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台灣漸脫離大規模水氣控制 明天中南部天氣明顯好轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

致災性豪雨逐漸告一段落，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，影響台灣多日的西南氣流，今天北移到福建浙江沿岸，台灣附近對流明顯減弱，中南部降雨趨緩，天氣將回歸典型夏季型態。明天起太平洋高壓勢力增強，天氣漸趨穩定，午後雷雨範圍將進一步縮小。周四之後天氣更加穩定，平地降雨機率降低。

未來1周全台以多雲到晴為主，天氣風險公司表示，午後雷陣雨仍會出現在山區及部分北部、東北部地區，且局部仍有短時強降雨風險，需留意地表徑流。高溫也將成為主要天氣特徵，大台北局部可達36度以上，應注意防曬與補水。

天氣風險公司表示，今天西南氣流持續減弱，其影響的範圍與強度都將進一步縮小。這是一個重要的過渡期，意味著台灣將逐漸脫離大規模水氣供應的控制。中南部的豪雨將減弱為局部性大雨，降雨強度明顯降低，但由於土壤可能仍處飽和狀態，仍需提防短時強降雨帶來的地表徑流增加。其他地區則以多雲為主，午後仍有局部短暫雷陣雨，特別是大台北、北部及東北部山區仍有局部大雨的可能。

明天將成為天氣型態轉變的重要節點。天氣風險公司表示，太平洋高壓勢力將逐漸增強並向西延伸，成為影響台灣的主導系統，中南部地區天氣明顯好轉，降雨空檔增多，僅需留意午後局部降雨，但範圍與強度皆比前幾日明顯減弱。北台灣午後雷陣雨的發展範圍也會縮小，天氣趨於穩定。台灣天氣將逐步回歸典型的夏季型態，白天晴朗炎熱，午後山區或局部地區有短暫雷陣雨。

周四在太平洋高壓持續籠罩下，全台天氣將更趨穩定，天氣風險公司表示，各地以多雲到晴為主，陽光露臉時間拉長，有利於戶外活動。午後雷陣雨的發展範圍將進一步限縮至山區，平地受影響的機率大幅下降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

風險 豪雨

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