今雷雨突襲 吳德榮：明起太平洋高壓增強 全台晴朗酷熱飆逾38度高溫

天氣逐漸好轉，不過，今天降雨機率仍高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天西南季風減弱、北移，大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨成雷雨的機率，午後山區仍有較大雨勢，需注意；未降雨時、天氣悶熱。北部25至37度、中部24至33度、南部24至34度、東部23至35度。

吳德榮說，明天至周六太平洋高壓增強，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

周日至下周二各地仍晴朗炎熱，吳德榮表示，南方移入的水氣增多，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，並擴大至部分平地，仍要注意防曬、防中暑。