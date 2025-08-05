台灣吉祥物a-We是藍還是綠? 「台灣青」a-We登上日本電視台吸近萬玩家

來到位於大阪市區的台灣料理餐廳「台灣yuan緣」，門口掛放著「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的立牌和手冊，訪客掃一下上面的QR Code，就可以參加台灣療癒系吉祥物a-We的線上遊戲，展開台灣文化寶物蒐集之旅。此一遊戲目前累積遊玩次數突破1萬次，其中約有8成為日本玩家。

文化部籌辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」上周末正式展開。文化部表示，在VS.、大阪中央公會堂、童書之森中之島舉辦的實體活動，總計2天時間共超過6000人次參與。而飄上大阪天空的吉祥物a-We，也受日本主流媒體包括共同通信社、朝日新聞、日本經濟新聞等關注報導，並登上每日放送電視台晨間新聞。

a-We的角色設定是一個「由菲律賓海板塊與歐亞板塊推擠從海底生成的獨特生物」，擅長彈跳、變形與團隊合作，a-We的顏色也會隨心情變來變去。而在上周末首次飄上大阪天空的a-We，有人說是藍色，也有人說是綠色。a-We其實是就是台灣的隱喻，a-We的顏色也被認為影射了台灣兩大政黨。

據了解，設計師方序中設計a-We時，確實為他設計了一款「台灣青」。這款顏色藍中有綠、綠中帶藍，「喜歡藍色的覺得它看起來像藍色、喜歡綠色的覺得它看起來像綠色」，是一款極具包容性的顏色。

沒來大阪的朋友，也可以透過線上遊戲獲得療癒系a-We的陪伴。只要透過「We TAIWAN」官方LINE進入「a-We TO GO」遊戲，就可展開線上、線下共20個關卡的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件，包括與文博會插畫家合作的10個痛包與10個背景圖案（壁紙），以及10個呼應展演主題的道具，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套、藍染領巾等，共計30個道具，讓玩家為自己的a-We設計專屬風格。

而在大阪的10個台灣店家，都擁有自己獨特的a-We壁紙，讓參加a-We線上遊戲的玩家，都能藉此認識這些店家以及其所代表的台灣文化。這10個店家包括春水堂Grand Front大阪店、台灣甜商店阪急三番街店、台灣夜市梅田店、wanna manna台灣早餐、台灣菓子万華、台灣yuan緣、台灣同客餃子館、好呷台灣屋台、Just in sleep大阪心齋橋、饗台灣屋台。玩家不管是在線上線下造訪店家，都可以獲得專屬壁紙。

「台灣yuan緣」以販售台灣料理與甜點聞名。出身嘉義阿里山的老闆娘中村蘭，嫁來日本40年。她因為思念台灣，從台灣進口愛玉子手工製作招牌愛玉冰，將記憶中的味道分享給台灣的同鄉與國際食客。中村蘭還特別為a-We製作繡著店名的專屬圍裙，讓上門的食客大讚可愛。