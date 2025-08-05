產假8周延長至12周？正反熱議

藍營立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行八周延長至十二周跟進國際，讓媽媽充分休息，提高寶寶免疫力，去年在立院初審有爭議保留，托育及就業政策催生聯盟昨天提出反對意見，認為會惡化女性勞工的職場處境，全教總則支持修法搶救少子化，正反意見引發議論。

台北市家長協會常務監事胡語姍表示，支持延長產假，因為產假顧名思義就是讓婦女的身體能夠顧及待產需求與產後休養，這不是另一半可以代為處理的，而且親餵的時間延長，對母體的照顧及嬰兒的發育也較為有利，至於男性的部分在產後應該歸為育嬰假，她也認為，政府應率先友善企業，鼓勵企業進行友善育兒措施都是根本之道。

托育及就業政策催生聯盟昨天召開記者會指出，在野黨打算修法，將女性的產假從兩個月拉長為三個月甚至更久，是錯誤理解國際上的產假政策趨勢，違反促進男性育兒的「雙就業、雙照顧」理念。

托盟表示，產假強制女性禁止工作、孤立育兒長達三個月以上，會促使女性與職場脫離，無助於改進我國缺工、育兒女性離職率偏高的現況。而且，慷雇主之慨的制度，勢必將惡化台灣雇主對青年女性勞工的隱形歧視，彈性育嬰假，才是現在的台灣欠缺的育兒友善制度。

聯盟召集人王兆慶表示，以西班牙為例，其十六周的產假，其實只有六周是「強制性且連續」，剩下十周是可以自由在孩子一歲以前彈性使用、可不連續天數，和台灣產假的「強制停工」完全不同。

托盟近期網路問卷也發現，有九成填答者同意應給男性（伴侶）新增一個月強制有薪產假，他建議更多的產假應該要彈性化且優先給伴侶，不應一味增加女性照顧責任，政府也要協助負擔支付產假期間的薪資。

不過，全教總理事長侯俊良表示，國際勞工組織母性保護公約規範，二○○○年修正產假至少十四周，世界各國產假規範至少超過十周以上，例如日本、新加坡、澳洲等國皆超過十四周以上，我國產假保障制度應該與時俱進，延長全體受雇者產假至少十四周。

有家長認為，在台灣產後強制休假還是有必要性，兩個月、三個月其實也不一定恢復元氣，且慣老闆太多，如果不強制產假，搞不好可能要求員工短時間內立刻回去上班。