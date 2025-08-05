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產假延長剝奪女性工作選擇權？專家：借鏡日韓 男女共同承擔育兒責任

聯合報／ 李柏澔／台北報導

產假屬強制性質休假，立委提案延長至十二周，引來女性工作選擇權受影響甚至被剝奪的疑慮。專家建議，可參考日韓針對產假及育嬰假的改革，讓男女雙方都能承擔育兒責任。勞動部表示，考量受僱者休養、育兒及就業需求不一，現行八周產假是否再延長，仍需多方討論。

致理科技大學國際貿易系教授、研發副校長林國榮表示，國際勞工組織（ＩＬＯ）的「第一八三號母性保護公約」規範，產假至少十四周，甚至建議延長至十八周，包含產前與產後休假，且產後休假至少六周為強制性休假。

林國榮舉例，根據日本厚生勞動省去年的僱用平等基本調查結果顯示，日本女性育兒休假申請率一直停留在八成左右，顯見日本育兒重擔仍加諸在女性的身上，日本政府因此推動修法，男方在孩子出生後八周內，女性在產後休假後八周內，如雙親共同休育嬰假，被保險人及其配偶若雙方均休假十四日或以上的育嬰假，最長為廿八日，可領取在休假開始前薪資百分之十三的育兒休假增額津貼，育兒休假津貼給付率將由百分之六十七提高到百分之八十，即實得薪資的百分之八十。

台灣女人連線秘書長陳書芳表示，現在針對婦女的產假規定屬於強制性質，因此是否會影響婦女在職場的工作權會是大家最為關注的，產後婦女確實需要充分休息，但若修法要從八周延長到十二周，時間上就要審慎討論，究竟八周內是強制性，八周以上變得可選擇，這部分都要一起討論，也可參考國際的修法方向。

勞動部表示，因產假為強行性規定，縱使受僱者有意願亦不允許出勤，考量受僱者休養、育兒及就業需求不一，現行八周產假是否再延長，仍需多方討論，審慎處理。

育兒 修法 職場 勞動部

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