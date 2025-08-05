兒盟調查：經濟、教養壓力大 逾四成爸爸很憂鬱

父親節快到了，兒福聯盟昨公布父親壓力狀況調查，有四成三的爸爸在情緒量表中呈現中度以上憂鬱傾向，其中一成四達到重度或極重度。國外一項研究也證實，父親若罹患憂鬱症，卻未獲診斷或治療，將波及孩子的社交和行為。專家提醒，老爸應適時紓壓，才能提升全家幸福感。

兒盟調查指出，經濟問題與育兒教養是爸爸最主要的壓力來源，有近八成的父親認為隨孩子出生，錢不夠用外，隨美國實施對等關稅後，已有二成三的爸爸工作或收入受影響。

兒盟說，在傳統性別角色期待下，「男兒有淚不輕彈」仍是許多男性內化標準。有四成六爸爸認為，若表現出心情低落，會被認為不夠堅強，當情緒長期無法抒發，也可能悄悄影響與孩子的互動。中度以上憂鬱的爸爸中，有三成四坦言經常在疲憊時忽略孩子或大聲責備。

衛福部於去年推出「青壯世代心理健康支持方案」，提供三次免費心理諮商。然而調查發現，真正有使用者僅占百分之四。兒盟呼籲，心理支持資源不能只是放著，得讓爸爸找得到、用得了，也敢開口。

「美國預防醫學期刊」研究指出，男性較不擅長表達想法跟情緒，不會主動積極尋求協助，但這可能影響家庭氛圍與下一代的發展，孩子長大後也成為憂鬱症高風險族群。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興說，憂鬱症可能導致父親的親職能力下降，減少對子女的情緒支持，增加家庭衝突與生活壓力。

林家興表示，截至今年五月，台灣共五○三家心理諮商與治療所、六三八家精神科醫療院所，提醒所有男性，適當緩解憂鬱情緒，如果自覺情緒不對勁，應積極就醫。