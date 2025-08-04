高雄暴雨釀道路分隔島長滿大香菇 網揭真相驚：這有毒
高雄市連日降下大雨，市區雖無明顯水患災情，但近日有民眾發現不少道路的中央分隔島草皮上長出蕈菇，照片在網路上瘋傳，民眾都問「可以吃嗎？」但據了解，該菇是有毒菇類「綠褶菇」，夏天至秋天常在草地上成群出現，也是台灣最常引起中毒的菇類，食用會造成嘔吐、腹瀉、血便、腹痛等腸胃炎症狀。
Instagram粉絲團「高雄美食地圖」分享照片，高雄一處道路中央分隔島上長滿大型蕈菇，數量超過20個，不少人留言表示「有點可愛，可以吃嗎」、「今天晚餐有著落了」、「太大朵了啦，笑瘋」。
高雄市府公園處副處長羅椉元表示，近期連日大雨導致公園、分隔島長出蕈菇類，有些蕈菇可能有毒，提醒民眾不要摘採食用，看到可以通知清潔人員或撥打1999通報清除。
據了解，該蕈菇為綠褶菇，又名大青褶傘、綠孢環柄菇，是蘑菇科青褶傘屬的一種真菌。成長時蕈傘先是白色再漸變成淺土色，直徑約十多公分，菌柄可高達十五公分，菌褶幼時白色成熟後漸成灰綠色，即名字綠褶菇的由來，孢子印為暗綠色。夏天至秋天常在草地上成群出現，由於菌絲體在地表以輻射狀蔓延生長，菇體冒出地面時成環狀排列。
綠褶菇有毒，食用會造成嘔吐、腹瀉、血便、腹痛等腸胃炎症狀，可能因而脫水致死。若及早就醫，提供支持治療，可以痊癒，不會留下後遺症。
在台灣，綠褶菇是最常引起中毒的菇類，許多人將其和雞肉絲菇混淆。在歐美，綠褶菇也常和高大環柄菇混淆而造成誤食。重要的分辨依據是青褶傘的孢子為綠色。
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